Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje

Podul peste Argeș de la Budești, aflat la doar 20 de kilometri de București, s-a rupt azi noapte în mai multe locuri, iar apa se scurge acum prin zonele afectate. Debitul foarte puternic s-a produs ca urmare a deversărilor din barajele din amonte. Echipele de la Apele Române au intervenit la fața locului. Situația este periculoasă pentru localitățile aflate în aval, deoarece apa nu poate fi controlată și există riscul ca zona să fie inundată oricând.

Ce spune primarul comunei

Mihai Ilie, primarul orașului Budești, a precizat că nu există persoane evacuate sau gospodării inundate, iar nivelul Argeșului a început să scadă. Echipele de intervenție aflate la fața locului au încercat să înlăture crengile și gunoaiele aduse de apă, însă nu au reușit.

„Am fost anunțat încă de săptămâna trecută că se va da drumul de la baraj, de la Mihăilești, în jur de 200 și ceva de metri cubi pe secundă. Am fost informați de către Apele Române și de către prefectură să închidem acea trecere prin vad. Este un podeț făcut din buturloaie, cu niște beton peste el, și vă dați seama, dacă a venit apa foarte mare, l-a rupt în două locuri, spre Crivăț și spre Budești. Eu acum vin de acolo. În momentul ăsta nu avem persoane evacuate, nu avem nicio casă inundată. Am văzut că a început să se retragă râul Argeș cu vreo 30 de centimetri de azi-dimineață, dar doar acea trecere a fost afectată”, spune primarul.

