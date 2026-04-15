Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții

Românii care lasă nisip pe spațiul din fața casei pot fi sancționați. Aceeași lege se aplică și dacă „depozitează” lemne de foc sau moloz pe trotuar.

Este vorba de OUG 92/2021. Mulți români fac asta la sat sau la periferie.

Amenzile pe regimul deșeurilor au crescut simțitor.

Cei care încalcă legea sunt sancționați cu amenzi între 10.000 lei și 20.000 lei pentru persoane fizice.

Contravenții și sancțiuni

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează astfel:

a) Amenzi între 5.000 – 15.000 lei (persoane fizice)

și 20.000 – 40.000 lei (persoane juridice)

pentru încălcarea prevederilor din articolele: 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 44, 48 și 61 (alineatele specificate în textul legal).

b) Amenzi între 10.000 – 20.000 lei (persoane fizice)

și 50.000 – 70.000 lei (persoane juridice)

pentru încălcarea prevederilor art. 20 alin. (3)–(5).

c) Amenzi între 3.000 – 6.000 lei (persoane fizice)

pentru încălcarea art. 30 alin. (4) și (5).

d) Amenzi între 5.000 – 15.000 lei

pentru autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege (art. 17, 30, 33, 49 și 61).

e) Amenzi între 5.000 – 10.000 lei (persoane juridice)

pentru încălcarea prevederilor art. 11, 32 și 49.

Cine aplică sancțiunile

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către:

Garda Națională de Mediu

Gărzile forestiere

Autoritățile administrației publice locale

Poliția locală

Poliția Română

Jandarmeria Română

Corectitudinea datelor transmise către autoritățile de mediu este verificată de comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

