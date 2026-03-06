Ai voie să îți speli mașina în fața blocului sau în curte? Ce arată legea

Obiceiul de a spăla mașina în fața blocului sau în curte a devenit unul comun, în România. Pentru a nu deplasa vehiculul la spălătorie, din comoditate sau pur și simplu din propria inițiativă, unii dintre cetățeni preferă să îl curețe direct în parcare, în fața blocului, sau în alte spații pe care le dețin. Totuși, ce arată legea referitor la acest gest? Vezi mai jos.

În multe localități din țară, spălarea mașinii în fața blocului este un obicei interzis. există reguli clare privind spălarea vehiculelor în spațiul public, iar cetățenii care nu se conformează riscă să fie sancționați. Așa cum arată legea, multe dintre municipalități interzic spălarea autoturismelor pe trotuare, în parcările dintre blocuri, pe marginea drumurilor sau pe terenurile virane.

Ce spune legea dacă îți speli mașina în fața blocului?

Un exemplu clar. În București, cetățenii nu au voie să își spele mașinile în spațiul public. Această interdicție este stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010, act normativ care reglementează normele de salubrizare și igienizare ale municipalității.

Legea precizează că cetățenilor li se interzice răspândirea sau deversarea apelor provenite din spălate mașinilor pe domeniul public. În condițiile în care acest aspect are loc, atunci cetățenii pot fi sancționați contravențional. Amenzile se aplică în funcție de localitate și de regulament. Amenda pornește de la câteva sute de lei și poate ajunge la peste 1.000 de lei, în cazul persoanelor juridice. În alte orașe, amenda ajunge și la 1.500 de lei.

De obicei, spălarea autoturismelor este făcută cu ajutorul unor detergenți chimici care pot polua pânza freatică sau pot afecta mediul înconjurător, arată Playtech.ro.

Ce arată Cap. VIII Menținerea curățeniei pe domeniul public:

„Art. 27 (1) Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: a) să păstreze curățenia trotuarelor, arterelor de circulație, cât și a parcurilor, Iocurilor de joacă pentru copii, piețelor, oboarelor și a altor locuri publice, fiind interzisă aruncarea și/sau depozitarea deșeurilor menajere sau de altă natură în zonele mai sus menționate; b) să asigure înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, să mențină corespunzător fațadele imobilelor pe care le dețin, a mobilierului urban și stradal, statuilor și a monumentelor aflate pe domeniul public; c) să nu arunce zăpada din curți pe trotuare, carosabil, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, în canale; d) să efectueze și să asigure zilnic curățenia și săptămânal (persoanele fizice în ziua de sâmbătă, între orele 09-12, iar persoanele juridice în zilele de luni, între orele 09-12), spălarea trotuarelor și a zonelor de acces pietonal adiacente; excepție fac persoanele aparținând unor culte religioase care au zi de sărbătoare sâmbăta, iar presația se face în următoarea zi lucrătoare în aceleași condiții menționate; e) să asigure menținerea stării de salubritate a locurilor de parcare pe care le au în folosinți din domeniul public. (2) Persoanelor fizice și juridice le sunt interzise: a) depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc.) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubrizare; b) depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului în containerele de colectare a deșeurilor municipale; c) răspândirea sau deversarea directă pe sol (domeniul public ori în locuri publice, terenuri virane, spații verzi, etc.) a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spălarea balcoanelor și teraselor, de la cișmelele imobilelor, precum și a celor rezultate din spălatul mașinilor de orice tip”, se arată în normele pentru Municipiul București.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ