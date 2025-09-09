Un câine „bulldog francez” din Republica Populară Chineză uimește o lume întreagă: adună recipiente de plastic de pe stradă.

Stăpânul se bucură cel mai mult din acțiunile câinelui. A adunat până acum 2.300 de dolari.

Iese la adunat sticle de trei ori pe zi: dimineața, la prânz și seara. Câte 30 de minute, împreună cu stăpânul său, potrivit Observator News.

Proprietarii magazinelor lasă intenționat sticlele la intrare pentru a fi colectate de câine. Stăpânul nu a dezvăluit dacă și-a dresat animalul de companie să colecteze sticlele de plastic sau dacă e pur și simplu plăcerea lui.

Sursa Video/Foto: Antena 1

