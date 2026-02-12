Spectacol la malul Mării Negre: zeci de lebede, vedetele plajei din Eforie

Imagini de poveste au fost surprinse în aceste zile de februarie pe plaja din Eforie Sud, acolo unde zeci de lebede s-au adunat la malul Mării Negre, oferind un adevărat spectacol pentru turiști și localnici, deopotrivă.

Clipul postat pe grupul de Facebook „Litoral Marea Neagră”, însoțit de mesajul „Paradisul albastru al lebedelor prietenoase”, a atras rapid atenția internauților.

Vremea plăcută a adus lebedele la Eforie

Într-un decor dominat de albastrul mării, câteva lebede albe au transformat plaja din Eforie într-un tablou viu. Pentru unii dintre localnici, acest eveniment nu a fost o surpriză, dar turiștii prezenți la mare în aceste zile s-au mirat de peisajul peste care au dat întâlnit în mijlocul iernii.

Potrivit meteorologilor, pe litoral vremea a fost prietenoasă, iar în unele locuri temperaturile au trecut de 6, 7 grade Celsius, cu un cer complet senin. Temperaturile blânde au scos oamenii din case și i-au adus la malul mării, unde au avut parte de o surpriză neașteptată: zeci de lebede pluteau liniștite aproape de țărm. Lângă ele, câteva cârduri de pescăruși.

Cei care au ieșit la plimbare pe plaja din Eforie Sud au profitat din plin de moment. Familii cu copii și bunici, ba și câțiva turiști veniți pentru câteva zile de relaxare, cu toții s-au apropiat de păsări pentru a le admira și fotografia. Unii chiar le-au oferit hrană, cum este cazul unei femei care a venit tocmai din Pitești, împreună cu familia, și a adus cu ea patru saci de boabe pentru lebedele, rațele și pescărușii de la Eforie.

Prezența lebedelor la malul mării nu este neobișnuită în sezonul rece, dar numărul mare și pătrunderea lor pe plaja din Eforie au făcut cu adevărat speciale aceste zile. Privind imaginile, realizăm cât de special este litoralul românesc, al cărui farmec îl putem descoperi în orice anotimp.

Alertă în Marea Neagră, la Odesa!

Pe de altă parte, noi pete de ulei au fost semnalate în Marea Neagră, în zona Odesa, din sudul Ucrainei, și în Parcul Național Lagunele Tuzly, după avarierea unor rezervoare de stocare a uleiului de floarea-soarelui, într-un atac cu drone produs la sfârșitul lui 2025.

Informațiile au fost comunicate, miercuri, 11 februarie, de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, potrivit Mediafax.

Potrivit autorităților ucrainene, rezervoarele avariate se aflau în apropierea estuarului Adzhalyk, lângă orașul Odesa, iar o parte din ulei s-a scurs în Marea Neagră.

Reprezentanții centrului spun că, deși o mare parte din ulei s-a polimerizat în timp și s-a depus pe fundul Golfului Odesa, pelicula rămasă la suprafață continuă să afecteze ecosistemul. „Pelicula de la suprafață restricționează accesul oxigenului și îngreunează respirația organismelor marine. În timpul ultimei furtuni, acest lucru a dus la moartea în masă a crabilor”, au transmis aceștia, citați de Ukrainska Pravda.

Poluarea afectează și păsările din zonă

Autoritățile ucrainene au descris incidentul drept „un nou act de terorism ecologic” în Marea Neagră, subliniind că loviturile asupra porturilor și infrastructurii industriale civile „nu creează doar amenințări la adresa vieții oamenilor, ci distrug și ecosistemele, cu consecințe care se extind mult dincolo de câmpul de luptă”.

Efectele poluării nu se limitează, însă, la viața marină. Ivan Rusiev, șeful departamentului științific al Parcului Național Lagunele Tuzly, a scris pe rețelele sociale că scurgerea de ulei a afectat numeroase viețuitoare marine, inclusiv pești, moluște, alge și alte forme de viață din mare, dar și păsările din zonă.

Potrivit acestuia, în urma furtunilor puternice din ultimele săptămâni, pe țărm au fost aduse în mod constant păsări moarte. Din observațiile făcute până acum, precum și din numărul mic de păsări salvate, specialistul estimează că amploarea pierderilor este uriașă: „Pe baza datelor privind păsările vii preluate pentru reabilitare, dintre care doar un procent foarte mic supraviețuiește, precum și a observațiilor din teren după ce cadavrele au fost aduse la mal, se poate estima că scurgerea de ulei din Golful Odesa a dus la moartea a aproximativ 5.000 de păsări”.

