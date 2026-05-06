Naturalistul britanic David Attenborough, făcut „Sir” de Regina Elisabeta a II-a, împlinește 100 de ani. De ce este supranumit „vocea naturii”

David Attenborough este cel mai faimos naturalist din lume. Timp de decenii la rând a fost vocea autoritară din lume în chestiuni legate de natură. Documentarele lui au adunat în fața ecranelor sute de milioane de oameni. Vineri, el își va sărbători vineri cea de-a 100-a aniversare.

Regina Elisabeta a II-a i-a acordat titlul de „Sir”, notează Reuters.

Vocea lui, sinonimă cu povestea naturii

După mai bine de 70 de ani de documentaristică, vocea instantaneu recognoscibilă a lui Attenborough este sinonimă cu povestea naturii. El se află încă în avangarda eforturilor de protejare a mediului și a realizat unele dintre cele mai impactante proiecte ale sale în ultimii ani.

Printre admiratorii lui David Attenborough se numără familia regală a Marii Britanii, Barack Obama sau vedeta pop Billie Eilish. Carisma, umorul și căldura lui Attenborough, alături de profunzimea cunoștințelor sale și de talentul său pentru povestiri, l-au transformat într-o superstar al televiziunii.

„Capacitatea dumneavoastră de a comunica frumusețea și vulnerabilitatea mediului nostru natural rămâne de neegalat”, așa i-a rezumat regretata Regină Elisabeta realizările, în 2019.

Momente de neuitat surprinse de David Attenborough

Filmele lui Attenborough au adus frumusețea dar și tragediile lumii naturale în casele oamenilor din întreaga lume.

Printre scenele remarcabile se numără întâlnirea sa cu două gorile de munte tinere și jucăușe. Animalele s-au cățărat pe el în timpul seriei sale emblematice din 1979, „Life on Earth”.

De asemenea, și-a făcut publicul să se minuneze de munca în echipă a unui grup de orci pregătit să vâneze o focă. Orcile au produs valuri pentru a sparge sloiul de gheață pe care foca se refugiase.

Relatarea sa din 2012 a poveștii „Singuraticului George”, ultima broască țestoasă supraviețuitoare de pe Insula Pinta, a mișcat oamenii până la lacrimi. „Are în jur de 80 de ani și încep să-i scârțâie puțin articulațiile, la fel ca și mie”, spunea pe atunci Attenborough, care avea 86 de ani. Moartea testoasei George, la două săptămâni după ce a fost filmată, a marcat dispariția speciei sale. „George a concentrat atenția lumii asupra fragilității mediului nostru”, a declarat Attenborough la acea vreme.

„Se consideră un fel de funcționar public”

David Attenborough a ocupat primul loc în numeroase sondaje naționale de popularitate. A fost numit cel mai admirat om al țării și cea mai mare personalitate culturală britanică în viață. Cu toate acestea, prietenii săi mărturisesc că dă ochii peste cap ori de câte ori este etichetat drept „comoară națională”.

„Se consideră un fel de funcționar public. Simte că a avut oportunitatea unică de a fi vocea naturii, de a le spune tuturor despre minunile naturii”, a declarat Mike Gunton, un producător de televiziune care a lucrat cu Attenborough de multe ori.

Pe măsură ce schimbările climatice s-au accelerat, iar amenințarea pentru o mare parte a lumii a devenit mai urgentă, Attenborough și-a dedicat o mare parte din anii ’90 creșterii gradului de conștientizare a publicului. Blockbusterul său din 2017, „Blue Planet 2”, care a evidențiat flagelul reprezentat de poluarea cu plastic a oceanelor, a atins unele dintre cele mai mari cifre de audiență la televiziunea britanică, înainte de a fi vândut posturilor de televiziune din întreaga lume.

Albatroșii care își hrănesc fără să știe puii cu plastic pescuit din ocean au zguduit opinia publică și au determinat Guvernul de la Londra și marii comercianți cu amănuntul să anunțe măsuri de reducere a utilizării materialelor plastice.

„Cred că fiecare persoană care a văzut ceva ce a făcut Sir David a fost inspirată să-i pese de natură”, a declarat Doug Gurr, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Londra.

Cum pregătesc britanicii centenarul lui Attenborough

În Marea Britanie, centenarul lui Attenborough este marcat cu o săptămână de emisiuni speciale la BBC. De asemenea, va avea loc un concert live la Royal Albert Hall, plus evenimente la muzee, plimbări în natură și plantare de copaci.

Printre emisiuni se numără noua sa serie „Secret Garden”. La 99 de ani, el rămâne puternic implicat în realizarea de programe, spun colegii de la BBC, motivat de curiozitatea sa persistentă și de bucuria de a povesti. „Acesta este tipic David. El face totul cu adevărat plăcut”, a spus Mike Salisbury, care a lucrat ca producător la mai multe documentare realizate de David Attenborough.

Născut pe 8 mai 1926, Attenborough și-a petrecut copilăria colecționând fosile, insecte și căluți de mare uscați. Cariera sa la BBC a început în 1954, când a prezentat „Zoo Quest”, emisiunea care l-a trimis în călătorii în colțuri îndepărtate ale lumii, de unde s-a întors cu animale pentru Grădina Zoologică din Londra.

Până în anii 1970, a ajuns să fie controlor de programe la postul de televiziune, dar a decis că vrea să se întoarcă la realizarea de documentare despre natură.

Difuzat în 1979, când avea 52 de ani, „Life on Earth” l-a transformat într-un nume cunoscut. A scris întregul scenariu de 13 ore și a călătorit prin lume timp de trei ani pentru a spune povestea evoluției de la organisme simple la oameni.

„Cum aș putea să mă uit în ochii nepoților mei și să le spun că știam ce se întâmplă cu lumea și că nu am făcut nimic?”, s-a întrebat David Attenborough, rezumând astfel motivația din spatele prestigioasei sale cariere de comunicator în favoarea naturii.

