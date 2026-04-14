Viermi de foc bioluminiscenți „aprind” oceanul în Long Beach. Imagini virale filmate în Statele Unite

Viermi de foc bioluminiscenți „aprind” oceanul / screenshot video

Viermi de foc bioluminiscenți au luminat apele oceanului în Long Beach, într-un fenomen observat abia pentru a doua oară până în prezent. Imagini virale au fost filmate și publicate în presa din Statele Unite.

Imaginile difuzate ABC7 arată creaturi marine misterioase care emit lumină și fac un spectacol la suprafața apei.

Ritualul împerecherii, deosebit de spectaculos

Potrivit specialiștilor, acești viermi bioluminiscenți ies de pe fundul mării în anumite faze ale Lunii pentru a se reproduce. În timpul ritualului, femelele înoată în cercuri și eliberează un fir de mucus luminos, menit să atragă masculii.

Întregul proces durează aproximativ 30 de minute. Din acest motiv, fenomenul recent observat este un adevărat eveniment, fiind atât de rar și foarte greu de descoperit.

După împerechere, viermii se retrag pe fundul oceanului. Acolo își construiesc tuburi și trăiesc până la următorul ciclu lunar.

