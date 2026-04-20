Imagini rare cu o familie de lupi surprinse în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului

O familie de lupi a fost surprinsă recent în habitatul său natural din Parcul Național Semenic – Cheile Carașului. Imaginile rare au fost făcute publice de Romsilva, pe pagina de Facebook.

Clipul video distribuit pe rețelele sociale arată mai mulți lupi în sălbăticie, în munții din județul Caraș-Severin.

România are printre cei mai mulți lupi din Europa

„România are una dintre cele mai mari populații de lupi din Europa, estimată la 2.500-2.900 de indivizi. Familie de lupi în sălbăticia Parcului Național Semenic- Cheile Carașului”, arată postarea de pe Facebook a Romsilva.

Rolul lupilor în menținerea unui echilibru al ecosistemului este uriaș. De altfel, tocmai pentru conștientizarea acestui fapt reprezentanții administrației Parcului Național Semenic – Cheile Carașului subliniază importanța imaginilor surprinse.

Potrivit datelor oficiale, România găzduiește una dintre cele mai mari populații de lupi din Europa. Se pare că la noi în țară trăiesc aproximativ 2.500-2.900 de exemplare. Specialiștii consideră că prezența acestora este esențială pentru menținerea echilibrului natural, lupii fiind prădători de vârf care contribuie la reglarea populațiilor de erbivore.

Astfel, Romsilva atrage atenția că astfel de apariții în zonele montane sunt un semn al stării bune de conservare a habitatelor. Protejarea biodiversității din ariile naturale trebuie să fie un obiectiv major asumat de România.

Parcul Național Semenic – Cheile Carașului este una dintre cele mai importante zone naturale din vestul țării. Aria este recunoscută pentru peisajele spectaculoase și diversitatea speciilor de faună și floră.

