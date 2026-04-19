Cercetătorii au propus o serie de soluții pentru a salva Veneția de la scufundare. Mai multe bariere au fost construite pentru a bloca revărsarea apelor Mării Adriatice în cadrul proiectului MOSE, iniuțiat din anii 1990. Aceste bariere pot fi ridicate pentru a separa Laguna Venețiană de Marea Adriatică pe durata mareelor.

Unul dintre cele mai iconice orașe turistice din lume ar putea fi inundate din cauza creșterii nivelului mărilor și oceanelor în mai puțin de un secol.

Inundațiile, tot mai devastatoare de la an la an

Veneția este orașul italian istoric cunoscut pentru canalele sale navigabile. Zona din vecinătatea Lagunei Venețiene a fost inundată semnificativ în ultimii 150 de ani, transmite publicația Scientific Reports.

În trecut, au fost raportate 28 de evenimente care au dus la inundarea în proporție de 60% din suprafața orașului. 18 din toate evenimentele raportate au avut loc numai în ultimul secol.

Barierele mobile nu sunt suficiente pentru a opri inundațiile din viitor

Profesorul specializat pe fizica atmosferei și oceanografie de la Universitatea Salento, Piero Lionello, spune că inundațiile au luat amploare de-a lungul vieții sale.

„Rata a crescut în mod impresionant în ultimele trei decenii”, a spus el pentru ABC News.

El spune că sistemul de bariere mobile instalate în urmă cu 30 de ani, care sunt înalte cât o clădire de 5 etaje, nu va fi suficient în viitor. Barierele actuale pot opri aluri de doar până la 1,25 d metri.

„Sistemul prezent va fi în mod cert inadecvat”, a spus profesorul.

În 2022, turiștii au surprins în fotografii cum maree de 97 de cm au lovit Piața San Marco din Veneția. Fără barierele de sticlă instalate, apa mării ar fi inundat emblematica Bazilică San Marco, veche de 900 de ani.

Veneția ar putea fi scufundată în maxim 200 de ani

Pragul de referință ar putea fi depășit până în anul 2300, chiar și într-un scenariu în care emisiile de CO2 sunt reduse. Din cauza creșterii temperaturilor globale și a solului erodat, terenul se va scufunda treptat.

Ar putea fi necesare diguri din zoduri construite în jurul orașului pentru a proteja Veneția de restul lagunei. Construcția digurilor ar putea costa între 600 de milioane și 5,3 miliarde de dolari. Un super dig pentru a închide laguna și a proteja terenul care este deja sub nivelul mării ar putea costa 35 de miliarde de dolari. În plus, construcția digurilor ar putea dura decenii.

Relocarea orașului ar putea fi în cele din urmă necesară dacă nivelul mării va crește cu 4,5 metri. Asta s-ar întâmpla în 2300, într-un scenariu cu emisii ridicate de CO2. Relocarea ar puta costa până la 118 miliarde de dolari. Ar presupune mutarea cu totul a clădirilor și monumentelor emblematice în interiorul Italiei, crede profesorul Lionello.

Autorul recomandă:

