Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu povestește cum se poate păcăli sistemul Sumal de către hoții de lemne din România

Diana Buzoianu povestește cum se poate păcăli sistemul Sumal de către hoții de lemne din România

27 ian. 2026, 23:12, Actualitate
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (FOTO - Captură video: Euronews România)

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit, marți seară, că una dintre cele mai utilizate metode de păcălirea a aplicației SUMAL presupunea emiterea unui aviz de transport în aplicație, urmată de oprirea intenționată a conexiunii la internet, înainte ca documentul să fie încărcat în sistem. În acest fel, transportatorii puteau circula fără ca avizul să fie înregistrat oficial, iar ulterior să îl descarce sau să emită unul nou.

„Anul trecut au venit mai mulți experți, inclusiv din societatea civilă, reprezentanți care ne-au spus că există anumite metode de furt prin aplicația SUMAL. Și ne-au spus că există această metodă… «metoda offline de furt lemn». Un transportator care se duce să ia lemnul din depozit, emite un aviz prin aplicația SUMAL și după aia își oprește imediat internetul, înainte să apuce aplicația din avizul respectiv să fie încărcat și pe serverul aplicației. Și se plimbă cu lemnul respectiv. Dacă este oprit de o autoritate de control, își deschide imediat internetul, se încarcă autorizația și a scăpat «basma curată». Dacă nu este oprit, ajunge la final, descarcă, își gestionează ilegal lemnul respectiv, descarcă avizul, nici nu-l mai încarcă în aplicație, se reîntoarce și poate să emită un nou aviz, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Asta este o metodă clasică de furt, cu cererii acelui.

FOTO – Caracter ilustrativ

(…) În momentul de față, pe legislație, se spune foarte clar toate depozitele trebuie să aibă internet. Deci, tu, când ai luat lemnul de acolo, trebuie să și emiți, dar să și încarci avizul. E… și asta am și făcut, asta s-a modificat la aplicația SUMAL. În momentul de față, lângă depozit nu se mai pot doar emite avizele, trebuie să fie și încărcate, altfel nu poți să-l încarci pe parcurs, dacă te oprește Poliția și n-ai încărcat avizul, Din păcate, știm cu toții… ai făcut o ilegalitate! Ș asta este o metodă pe care am modificat-o în momentul de față, să nu mai poată să fie folosită și chiar vreau să le mulțumesc reprezentanților STS că au înțeles imediat după ce am avut discuția aceasta cu reprezentanții din societatea civilă, am avut o întâlnire de lucru, le-am spus această metodă și au modificat aplicația chiar în timp record”, a explicat Diana Buzoianu, la Euronews România.

Autorul mai recomandă:

Diana Buzoianu „închide” urșii cu garduri electrice: „Am adus 30 de milioane de euro”

Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „USR-iștii noștri vor spune că America și Rusia trebuie să fie pedepsite pentru războaiele de agresiune”
23:28
Adrian Severin: „USR-iștii noștri vor spune că America și Rusia trebuie să fie pedepsite pentru războaiele de agresiune”
REȚETE Găluște de aur, un desert tradițional din Ardeal aproape uitat. Au un gust deosebit și se prepară ușor
23:05
Găluște de aur, un desert tradițional din Ardeal aproape uitat. Au un gust deosebit și se prepară ușor
MARIUS TUCĂ SHOW Oana Eftimie: „9 miliarde de euro din banii SAFE merg spre Germania și Franța”
23:00
Oana Eftimie: „9 miliarde de euro din banii SAFE merg spre Germania și Franța”
FLASH NEWS Diana Buzoianu „închide” urșii cu garduri electrice: „Am adus 30 de milioane de euro”
22:58
Diana Buzoianu „închide” urșii cu garduri electrice: „Am adus 30 de milioane de euro”
FLASH NEWS Ministra Mediului spune cum supraveghează arderile ilegale de deșeuri prin drone: „Pot fi folosite în instanță”
22:43
Ministra Mediului spune cum supraveghează arderile ilegale de deșeuri prin drone: „Pot fi folosite în instanță”
ACTUALITATE Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”
22:30
Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Adevărul rămâne indiferent de soartă – testamentul moral și jertfa supremă a lui Gheorghe I. Brătianu
VIDEO Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
23:29
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
22:04
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS Mihai Morar reacționează după fotografia cu Ilie Bolojan la restaurantul din Oradea: „Nu am nimic de ascuns”
21:59
Mihai Morar reacționează după fotografia cu Ilie Bolojan la restaurantul din Oradea: „Nu am nimic de ascuns”
ACTUALITATE O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere
21:50
O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere
FLASH NEWS Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vămi europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul. Pe ce atuuri mizează capitala României
21:49
Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vămi europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul. Pe ce atuuri mizează capitala României

Cele mai noi

Trimite acest link pe