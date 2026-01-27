Diana Buzoianu povestește cum se poate păcăli sistemul Sumal de către hoții de lemne din România

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit, marți seară, că una dintre cele mai utilizate metode de păcălirea a aplicației SUMAL presupunea emiterea unui aviz de transport în aplicație, urmată de oprirea intenționată a conexiunii la internet, înainte ca documentul să fie încărcat în sistem. În acest fel, transportatorii puteau circula fără ca avizul să fie înregistrat oficial, iar ulterior să îl descarce sau să emită unul nou.

„Anul trecut au venit mai mulți experți, inclusiv din societatea civilă, reprezentanți care ne-au spus că există anumite metode de furt prin aplicația SUMAL. Și ne-au spus că există această metodă… «metoda offline de furt lemn». Un transportator care se duce să ia lemnul din depozit, emite un aviz prin aplicația SUMAL și după aia își oprește imediat internetul, înainte să apuce aplicația din avizul respectiv să fie încărcat și pe serverul aplicației. Și se plimbă cu lemnul respectiv. Dacă este oprit de o autoritate de control, își deschide imediat internetul, se încarcă autorizația și a scăpat «basma curată». Dacă nu este oprit, ajunge la final, descarcă, își gestionează ilegal lemnul respectiv, descarcă avizul, nici nu-l mai încarcă în aplicație, se reîntoarce și poate să emită un nou aviz, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Asta este o metodă clasică de furt, cu cererii acelui.

(…) În momentul de față, pe legislație, se spune foarte clar toate depozitele trebuie să aibă internet. Deci, tu, când ai luat lemnul de acolo, trebuie să și emiți, dar să și încarci avizul. E… și asta am și făcut, asta s-a modificat la aplicația SUMAL. În momentul de față, lângă depozit nu se mai pot doar emite avizele, trebuie să fie și încărcate, altfel nu poți să-l încarci pe parcurs, dacă te oprește Poliția și n-ai încărcat avizul, Din păcate, știm cu toții… ai făcut o ilegalitate! Ș asta este o metodă pe care am modificat-o în momentul de față, să nu mai poată să fie folosită și chiar vreau să le mulțumesc reprezentanților STS că au înțeles imediat după ce am avut discuția aceasta cu reprezentanții din societatea civilă, am avut o întâlnire de lucru, le-am spus această metodă și au modificat aplicația chiar în timp record”, a explicat Diana Buzoianu, la Euronews România.

Autorul mai recomandă:

Diana Buzoianu „închide” urșii cu garduri electrice: „Am adus 30 de milioane de euro”

Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”