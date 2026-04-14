Ministerul Mediului, victorie în primă instanță în cazul raportului corpului de control pentru drumul din Pădurea Băneasa. Anunțul Dianei Buzoianu

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu a transmis că Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa, care a fost contestat de Romsilva Ilfov. 

Diana Buzoianu: ”Pădurile României merită o Romsilva reformată”

Ministra a transmis că Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul cu Romsilva Ilfov privind drumul din pădurea Băneasa. Potrivit comunicatulșui emis, directorul Romsilva Ilfov a încercat să dea vina pe raportul Ministerului, dar instanța a stabilit că problema e contractul ilegal semnat de el.

”Astăzi Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa, raport care a fost contestat de nimeni altcineva decât Romsilva Ilfov! Felicit echipa de juriști ai ministerului!
Pe banii și timpul autorităților publice, domnul Răduță, directorul direcției silvice Romsilva Ilfov a încercat să explice că problema drumului din pădurea Băneasa a fost raportul corpului de control al Ministerului, nu contractul ilegal semnat de el. A pierdut pe fond”, a transmis Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.
Diana Buzoianu a punctat că ministerul continuă să lupte pentru pădurile României și reformarea Romsilva: ”Directorii din direcțiile silvice pot fi demiși de Directorul General al Romsilva. Crede cineva că vechiul-nou director general al Romsilva va demite directorii care vădit nu protejează pădurile? Noi continuăm să muncim cu sens. Pădurile României merită o Romsilva reformată”, a încheiat Diana Buzoainu.
