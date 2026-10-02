Indicii orari de calitate a aerului sunt disponibili de ieri pe calitateaer.ro și în aplicația „Calitate Aer”. Anunțul Dianei Buzoianu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a finalizat modificările tehnice ale platformei calitateaer.ro și ale aplicației mobile „Calitate Aer”, astfel încât acestea să afișeze indicii de calitate a aerului calculați pe baza mediilor orare. Începând din 01 octombrie 2026, inclusiv indicii pentru particulele în suspensie PM₁₀ și PM₂,₅ reflectă concentrațiile medii dintr-o oră, în locul mediei mobile a ultimelor 24 de ore. Schimbarea oferă publicului o imagine mai fidelă a variațiilor recente ale poluării în zonele monitorizate.

„Oamenii au nevoie să știe ce aer respiră atunci când ies din casă, merg cu copiii în parc sau fac sport în aer liber. Am anunțat schimbarea modului în care prezentăm aceste informații, iar astăzi aceste instrumente sunt funcționale: datele din ultima oră stau la baza indicilor afișați, inclusiv pentru particulele în suspensie. În acest fel, creșterile de poluare înregistrate de stațiile de monitorizare devin mai repede vizibile pentru public. Transparența înseamnă informații relevante, accesibile și utile pentru activitatea de zi cu zi”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Actualizarea pune în practică schimbarea anunțată de MMAP privind calculul indicilor de calitate a aerului. Folosirea unei medii pe 24 de ore pentru particulele în suspensie putea atenua, în indicatorul afișat, creșterile de concentrație produse într-un interval scurt. Calculul bazat pe medii orare permite evidențierea mai rapidă a acestor variații și oferă informații mai relevante despre situația recentă din zona stației de monitorizare.

Indicii sunt prezentați pe o scară de la 1 la 6, cu un cod de culori care facilitează înțelegerea informațiilor. Pentru fiecare stație, indicele general este determinat de cel mai ridicat dintre indicii specifici ai poluanților monitorizați, astfel încât să reflecte situația cea mai nefavorabilă înregistrată pentru aceștia.

Aplicația este gratuită

Aplicația mobilă „Calitate Aer” este gratuită și disponibilă pentru telefoanele Android și iOS, în Google Play și App Store. Aceasta oferă acces la datele oficiale furnizate de Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, direct de pe telefon.

Prin funcțiile de căutare și localizare, utilizatorii pot identifica stația de monitorizare din apropiere sau pot selecta o stație favorită. Aplicația permite consultarea indicilor de calitate a aerului și a evoluției concentrațiilor poluanților pentru diferite intervale de timp. În plus, utilizatorii pot primi notificări despre calitatea aerului pentru punctul de monitorizare ales și pot consulta recomandări adaptate nivelului indicat, utile pentru organizarea activităților în aer liber.

„Ne dorim ca verificarea calității aerului să devină un gest la fel de firesc precum consultarea prognozei meteo. Aplicația «Calitate Aer» îi ajută pe oameni să înțeleagă informațiile furnizate de stațiile de monitorizare și să țină cont de ele când își planifică activitățile. Recomandările asociate nivelului de poluare sunt importante tocmai pentru că transformă datele tehnice în îndrumări practice. Îi încurajăm pe cetățeni să folosească aplicația, să își selecteze stația de interes și să activeze notificările”, a precizat Flavia Boghiu, secretar de stat în MMAP.

Informațiile publicate sunt actualizate orar și provin din măsurătorile stațiilor rețelei naționale. Pentru a fi disponibile publicului cât mai rapid, valorile sunt afișate în cursul procesului de validare și certificare, acestea putând face obiectul unor verificări și corecții ulterioare.