Mesaj vulgar la adresa Pro TV, afișat pe ecrane la petrecerea Antenei 1 cu angajații și partenerii. Care este explicația oficială

Un afiș cu imaginea directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, însoțită de câteva cuvinte obscene la adresa ProTV, a apărut ieri în fața a sute de oameni care au participat la petrecerea trustului al cărui post principal este Antena 1. Imaginile au fost publicate de HotNews care a contactat conducerea televiziunii pentru a cere un punct de vedere. Antena Group a recunoscut momentul și l-a numit ”o glumă foarte neinspirată”.

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Joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey de la Buftea, Antena 1 și-a ținut petrecerea anuală. O dată pe an, posturile TV își invită angajații, dar și partenerii de business, ca să-și prezinte realizările, grila viitoare și intențiile. Au fost prezenți sute de oameni, din agențiile de publicitate, de la firme care își fac reclamă la Antena Group și din propriile televiziuni.

Potrivit HotNews, pe ecrane a fost afișată la un moment fotografia directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, alături de mesajul: ”ProTV să ne belească p***”.

”HotNews nu redă propoziția integrală. Au folosit, textual, cuvântul care denumește organul sexual masculin, la plural. Mesajul a apărut cu expresia întreagă. Caracterele *** ne aparțin nouă. Imaginea am blurat-o’‘, au scris jurnaliștii.

”O glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”

Contactați de HotNews, reprezentanții Antena 1 au admis mesajul și au explicat ceea ce s-a întâmplat.

”Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

”E o imagine făcută folosind Inteligența Artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a mai spus reprezentanta Antena Group.