Autostrada Transilvania prinde contur. 155 km de A3 vor lega Poarta Sălajului de Târgu Mureș

Lucrările la cele două viaducte de pe Autostrada Transilvania (A3), aflate pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, au ajuns la un stadiu fizic de 86%, iar circulația pe mai mult de 155 de kilometri de autostradă, până la Târgu Mureș, ar putea deveni posibilă în curând.

Pe șantier sunt mobilizați 320 de muncitori și 176 de utilaje, iar constructorii au intrat în etapele care preced finalizarea lucrărilor. După terminarea viaductelor și a secțiunilor dintre Nădășelu și Zimbor, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, a transmis Cristian Pistol, director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

La Viaductul Topa Mică, cu o lungime de aproximativ doi kilometri, asocierea de constructori turci și români Ozaltin – Ilgaz – Visio Construct a finalizat placa de suprabetonare și a început montarea hidroizolației. În perioada următoare, lucrările vor continua la structura rutieră. Constructorii urmează să monteze parapetul de protecție și sistemele ITS.

Lucrările sunt avansate și la cel de-al doilea viaduct important de pe traseu. Viaductul Nădășelu are o lungime de 1,2 kilometri, iar montarea grinzilor a fost finalizată. În prezent se lucrează la placa de suprabetonare, după care vor urma hidroizolația și realizarea sistemului rutier.

Contractul are o valoare de 995 de milioane de lei

Contractul pentru cele două viaducte are o valoare de 995 de milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Autostrada Transilvania este proiectată să preia fluxurile majore de trafic internațional, interregional și de mărfuri din nord-vestul României, asigurând una dintre principalele conexiuni rutiere de mare viteză ale acestei regiuni.