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Ucraina primește 2,9 miliarde de euro de la UE pentru stabilitate financiară și reforme

Ucraina primește 2,9 miliarde de euro de la UE pentru stabilitate financiară și reforme
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Comisia Europeană a virat joi, 2 octombrie, 2,9 miliarde de euro Ucrainei, pentru a sprijini finanțarea țării și funcționarea administrației publice, în timp ce Kievul continuă războiul împotriva Rusiei. Plata este legată de reformele asumate de Ucraina în cadrul Ukraine Facility.

Potrivit comunicatului emis de Comisia Europeană, din suma totală, 800 de milioane de euro sunt acordate pentru prima dată prin componenta Ukraine Facility a Ukraine Support Loan, împrumutul european destinat sprijinirii Ucrainei.

Ce spune Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Ucraina continuă să implementeze reforme în timp ce se apără împotriva Rusiei.

„În timp ce Ucraina se apără împotriva agresiunii Rusiei, ea continuă, de asemenea, să implementeze reforme ample în cadrul Planului pentru Ucraina. Prin plata de astăzi, contribuim la protejarea stabilității financiare a Ucrainei și sprijinim investițiile care vor susține redresarea sa viitoare.

Pentru că solidaritatea europeană înseamnă sprijin concret. Europa va fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a declarat von der Leyen.

Aceasta este a opta tranșă acordată prin Ukraine Facility. După această plată, sprijinul total acordat prin Planul pentru Ucraina va depăși 32 de miliarde de euro, inclusiv contribuții externe ale statelor membre și ale țărilor partenere.

Ce reforme a îndeplinit Ucraina

Plata vine după ce Ucraina a implementat reforme în mai multe domenii, printre care justiția, piețele financiare, dezvoltarea resurselor umane, mediul de afaceri, energia, transporturile, agricultura și tranziția verde.

Consiliul UE a stabilit că Ucraina a îndeplinit cu succes trei reforme legate de cea de-a opta tranșă. Au fost îndeplinite, de asemenea, o reformă restantă din cea de-a cincea tranșă și alte trei reforme din cea de-a șaptea tranșă. Trei reforme care urmau să fie verificate ulterior au fost, de asemenea, îndeplinite mai devreme.

Comisia Europeană a evaluat solicitarea de plată depusă de Ucraina pe 24 august.

Câți bani mai poate primi Ucraina în 2026

Pentru restul anului 2026, Ucraina mai are la dispoziție 33,7 miliarde de euro în sprijin financiar european.

Din această sumă, 29,3 miliarde de euro sunt disponibile prin Ukraine Support Loan: 16,6 miliarde de euro pentru consolidarea capacității industriei ucrainene de apărare și 12,7 miliarde de euro pentru sprijinirea bugetului.

Alți 4,4 miliarde de euro în sprijin bugetar sunt disponibili prin programul inițial Ukraine Facility.

În total, pentru 2026 sunt disponibile peste 17 miliarde de euro pentru sprijinirea bugetului Ucrainei, însă plata banilor depinde de îndeplinirea condițiilor și reformelor prevăzute în Planul pentru Ucraina.

Zelenski: „Este un sprijin foarte oportun”

Președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Comisiei Europene și statelor membre pentru noua tranșă de finanțare.

„Mulțumim președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și statelor membre ale UE pentru decizia de a aloca Ucrainei 2,9 miliarde de euro în cadrul Facilității pentru Ucraina.

Acesta este un sprijin acordat la momentul potrivit, care va contribui la asigurarea stabilității macrofinanciare a Ucrainei și la consolidarea capacităților noastre de apărare. Colaborăm în deplină coordonare pentru a pune în aplicare toate acordurile. Mulțumim Uniunii Europene pentru asistență și pentru solidaritatea neclintită”, a transmis Volodimir Zelenski pe X.

Comisia Europeană a precizat că rămâne angajată să acorde Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro prevăzut pentru 2026 și 2027, precum și fondurile rămase disponibile prin programul inițial Ukraine Facility.

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