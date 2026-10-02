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Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului: „Ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”

Olga Borșcevschi
Siegfried Mureșan dă vina pe PSD pentru căderea leului:
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan leagă deprecierea puternică a leului din ultimele zile de criza politică și de voturile PSD și AUR care au dus mai întâi la căderea Guvernului Bolojan și, săptămâna aceasta, la respingerea Executivului propus de el. „PSD ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție”, susține fostul premier desemnat. Reacția liberalului vine într-un moment sensibil pentru piețe: euro a urcat vineri în jurul nivelului de 5,34 lei pe piața interbancară, iar România așteaptă evaluarea S&P Global privind ratingul suveran.

Siegfried Mureșan, atac la adresa PSD

„Leul s-a depreciat masiv în două momente din ultimul an: la moțiunea de cenzură a PSD – AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și săptămâna aceasta, când tot PSD-AUR au respins guvernul proeuropean pe care l-am propus”, a scris Mureșan, vineri, pe Facebook.

El precizează că, de la inițierea moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan și până în prezent, moneda națională s-a depreciat cu peste 5%.

„Au creat instabilitate și incertitudine economică”

„PSD ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție. Când este la guvernare, ne costă bani prin deficit uriaș pe care oamenii trebuie să îl acopere apoi. Când este în opoziție, ne costă bani prin crearea de instabilitate politică și incertitudine economică”, a mai transmis Mureșan.

Record istoric pentru euro la cursul BNR

BNR a stabilit vineri un curs de 5,3447 lei pentru un euro, în creștere puternică față de cotația de joi, 1 octombrie, când moneda europeană fusese evaluată la 5,2777 lei. Moneda unică europeană atinge un record istoric în raportul cu leul.

Și dolarul american s-a apreciat semnificativ în raport cu moneda națională. BNR a anunțat pentru vineri un curs de 4,7519 lei pentru un dolar, față de 4,6765 lei în ședința precedentă. (Mai multe detalii AICI)

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