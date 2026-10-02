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PNL susține că audierea lui Bolojan la DNA Iași ar afecta încrederea în actul de justiție. La ce întrebări așteaptă răspuns partidul premierului demis

Ruxandra Radulescu
PNL susține că audierea lui Bolojan la DNA Iași ar afecta încrederea în actul de justiție. La ce întrebări așteaptă răspuns partidul premierului demis
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Partidul Național Liberal a transmis prima reacție oficială cu privire la implicarea lui Ilie Bolojan în dosarul de corupție a afaceristului Fănel Bogos, după ce liderul de partid a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție Iași. Formațiunea acuză că citarea lui Bolojan la DNA este rezultatul influențelor din partea adversarilor politici, iar acțiunea în sine ar afecta încrederea cetățenilor în sistemul de justiție.

„E obligatoriu de aceea ca orice suspiciuni să primească răspunsuri serioase și detaliate. În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi”, se arată în postarea de pe Facebook a Partidului Național Liberal.

Potrivit PNL-ului, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la legitimitatea audierii lui Bolojan ar fi faptul că acesta a fost citat la sediul DNA Iași.

„𝐀𝐮𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐥𝐚 𝐃𝐍𝐀, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫 într-un dosar, 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚̆𝐫𝐢 importante și legitime. 𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐚̆ 𝐝𝐞𝐩𝐥𝐚𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐚𝐬̦𝐢 și de ce audierea nu se putea face la București?”, este una dintre întrebările adresate de PNL pe social-media.

Un alt aspect sesizat de formațiunea lui Bolojan este faptul că acțiunea a fost demarată înaintea consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

„𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern?”, mai adaugă liberalii.

Partidul lui Bolojan este deranjat și de relatările din presă despre dosarul în care afaceristul vasluian Fănel Bogos este anchetat pentru o presupusă mită de 1,5 milioane de euro, în scopul obținerii audienței în biroul premierului Bolojan de la Palatul Victoria. Amintim că presa are datoria de a relata subiecte de interes național și de a apela la „surse” mai ales atunci când este vorba despre implicarea premierului țării într-un dosar de corupție.

„𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐢 „𝐩𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐬𝐞”, date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA?
Publicul trebuie să primească explicații clare despre circumstanțele unei proceduri care îl privește pe primul-ministru al țării”, se mai arată în postarea Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal susține că întrebările la care așteaptă răspuns ar avea drept scop asigurarea tranparenței actului de justiție.

„𝐈̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚̆ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐞𝐢, 𝐜𝐢 𝐝𝐢𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚̆; 𝐭𝐨𝐜𝐦𝐚𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐚𝐭̦𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐞 și nevoia permanentă de credibilitate a justiției presupun transparență și rigoare. Premierul Ilie Bolojan a susținut personal, ca premier și lider politic, o justiție corectă și imparțială”, mai menționează sursa citată.

Reacția oficială a Guvernului după audierea premierului demis

Audierea lui Ilie Bolojan la Direcția Națională Anticorupție Iași a avut loc vineri 2 octombrie și a durat mai bine de două ore. Premierul demis a fost anchetat de procurori în dosarul dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la șeful Executivului.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Bolojan a fost audiat în calitate de martor și că acesta a oferit anchetatorilor informațiile solicitate.

Audiența de la Palatul Victoria și rețeaua de influență

Potrivit surselor judiciare, numele premierului demis apare în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este cercetat pentru infracțiuni de cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.

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