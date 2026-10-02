Alianța pentru Unirea Românilor: „AUR va acorda consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor din ultimele săptămâni”

Alianța pentru Unirea Românilor consideră îngrijorătoare amploarea sancțiunilor și a măsurilor luate de autorități în contextul manifestațiilor publice din ultimele săptămâni. „Atunci când nemulțumirea publică este întâmpinată prin amenzi, dosare și măsuri percepute drept intimidare, riscul unei alunecări autoritare trebuie tratat cu maximă seriozitate. Aflăm acum, în cascadă, despre intenția autorităților de a sesiza Protecția Copilului”, transmite AUR.

„Alianța pentru Unirea Românilor consideră îngrijorătoare amploarea sancțiunilor și a măsurilor luate de autorități în contextul manifestațiilor publice din ultimele săptămâni. Atunci când nemulțumirea publică este întâmpinată prin amenzi, dosare și măsuri percepute drept intimidare, riscul unei alunecări autoritare trebuie tratat cu maximă seriozitate. Aflăm acum, în cascadă, despre intenția autorităților de a sesiza Protecția Copilului pentru prezența minorilor la proteste, deși în ultimii 15 ani părinții au participat în repetate rânduri la manifestații împreună cu copiii lor. Un asemenea exces de zel, aplicat selectiv, nu face decât să accentueze sentimentul că dreptul la protest și libertatea de exprimare sunt tratate diferit în funcție de cine se află în stradă.

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Reamintim că România este țara în care alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate, în care candidaturi la cea mai înaltă funcție în stat au fost respinse și candidații interziși să mai participe și în care încrederea unei părți importante a societății în independența și imparțialitatea justiției este serios afectată. În acest context, fiecare nou exces al autorităților adâncește suspiciunea că România înaintează pe un drum periculos pentru o democrație, țara noastră fiind la un pas de dictatură.

Statul trebuie să aplice legea proporțional și să garanteze drepturile fundamentale ale celor care protestează pașnic, nu să își persecute propriii cetățeni. Tocmai de aceea Alianța pentru Unirea Românilor va oferi consultanță juridică tuturor celor vizați de măsuri abuzive în urma protestelor desfășurate în aceste zile pentru susținerea lui Călin Georgescu, precum și crescătorilor de animale sancționați în urma protestului organizat în Capitală în urmă cu câteva săptămâni. Cei vizați de amenzi, procese-verbale sau alte măsuri juridice se pot prezenta zilnic, între orele 10:00 și 15:00, la sediile noastre din întreaga țară.

Suntem alături de românii care consideră că au devenit victime ale abuzurilor autorităților și ale Guvernului și îi vom sprijini să își cunoască și să își exercite drepturile.

Cerem Jandarmeriei, Poliției și tuturor instituțiilor de forță echidistanță și reținere în exercitarea atribuțiilor, indiferent de opțiunile politice ale manifestanților.”, este mesajul partidului AUR.