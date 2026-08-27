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Familia crește, iar protecția trebuie să țină pasul: cum îți adaptezi planul financiar la fiecare etapă din viață

Familia crește, iar protecția trebuie să țină pasul: cum îți adaptezi planul financiar la fiecare etapă din viață
Sursă foto: Shutterstock
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O asigurare nu este o decizie pe care o iei o singură dată și apoi o uiți într-un sertar. Viața se schimbă, familia crește, apar copii, credite și obiective noi, iar protecția financiară ar trebui să țină pasul cu toate acestea. O soluție potrivită la începutul vieții de adult poate deveni insuficientă câțiva ani mai târziu, când venitul tău susține mai multe persoane, ai cumpărat o locuință sau ai început să construiești viitorul financiar al copilului. De aceea, un plan de protecție sănătos trebuie să evolueze odată cu familia.

Nevoia de protecție apare încă din momentul în care o persoană începe să depindă de propriul venit. 22% dintre români consideră că protecția financiară ar trebui începută după prima angajare, arată un studiu realizat în 2026 la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți din toată țara. În același timp, 36% indică pierderea veniturilor printre riscurile care îi preocupă cel mai mult, iar 35% menționează evenimentele neprevăzute.

Primul nivel de protecție: riscurile care pot afecta venitul

La începutul vieții de adult, protecția poate porni de la riscurile imediate: un accident, o spitalizare sau o perioadă în care nu mai poți munci. Economiile sunt, de regulă, încă mici, astfel că și o situație aparent temporară poate dezechilibra rapid bugetul. Un prim nivel de protecție poate fi o soluție accesibilă pentru accidente, de tipul My Protect de la Allianz-Țiriac. Pe măsură ce cresc veniturile și responsabilitățile, planul poate fi extins printr-o asigurare de viață cu acoperiri mai mari, care să susțină planurile de viață.

Lucrurile se schimbă și când intri într-o relație stabilă sau îți întemeiezi o familie. Din acel moment, protecția nu mai este doar despre tine, iar o asigurare este cu atât mai relevantă. Este important să verifici ce s-ar întâmpla cu bugetul comun dacă unul dintre venituri ar dispărea, cine este beneficiarul asigurării și dacă suma acoperită mai corespunde noilor responsabilități.

O casă cumpărată cu credit are nevoie și de protecție

Creditul pentru locuință este unul dintre cele mai importante angajamente financiare ale unei familii și poate continua timp de 20 sau 30 de ani. Ratele nu se opresc însă dacă persoana care le plătește trece printr-o situație gravă. My Credit Protect este o asigurare de viață asociată creditelor pentru locuință, creată pentru a proteja familia și casa în astfel de momente. Asigurarea este independentă de banca de la care a fost accesat împrumutul și poate fi cumpărată înainte, în momentul sau după contractarea creditului.

Produsul acoperă riscul de deces, iar protecția poate fi completată cu o clauză pentru invaliditate permanentă totală provocată de un accident sau de o boală. Astfel, o situație gravă nu trebuie să lase familiei și povara riscului de a pierde locuința. Protecția creditului nu înlocuiește însă complet o asigurare de viață pentru familie. Prima are rolul de a proteja locuința și obligația față de bancă, în timp ce o asigurare de viață mai amplă poate susține și cheltuielile curente, educația copiilor sau menținerea nivelului de trai.

Planul se construiește pe termen lung când apare primul copil

O altă etapă importantă este venirea unui copil, ceea ce schimbă dimensiunea și durata planului financiar. Nu mai este vorba doar despre cheltuielile de astăzi, ci și despre sănătate, educație și sprijinul de care copilul va avea nevoie peste 10, 15 sau 20 de ani. În această etapă, părinții ar trebui să verifice dacă sumele asigurate pot acoperi nevoile extinse ale familiei și dacă cei mici sunt incluși în planul de protecție.

În paralel, poate începe și construirea unei resurse pentru viitor. O soluție precum Zâmbet de la Allianz-Țiriac combină economisirea pentru copil cu protecția vieții părintelui. Părintele stabilește suma pe care dorește să o construiască, iar copilul primește suma planificată chiar dacă, pe parcursul contractului, părintele nu îi mai poate fi alături. Astfel, planul copilului nu depinde exclusiv de capacitatea părintelui de a continua să economisească până la final.

Etapă cu etapă: risc principal, nevoie financiară, soluția

Etapă de viață Risc principal Nevoie financiară Soluția
Prima angajare Accident, spitalizare, întrerupere temporară a venitului Protecție de bază, accesibilă My Protect (acoperă accidente – deces, invaliditate, spitalizare cauzate de accident)
Relație stabilă / căsătorie Pierderea venitului unuia dintre parteneri Protecție a bugetului comun Asigurare de viață cu acoperire de deces din orice cauză
Achiziția unei locuințe cu credit Incapacitatea de a plăti ratele în caz de deces/invaliditate Protecția creditului ipotecar My Credit Protect
Apariția unui copil Pierderea venitului părintelui pe termen lung Protecție extinsă + acumulare pentru copil Asigurare de viață extinsă + Zâmbet
Apropierea de pensie Lipsa unui capital suplimentar la pensie Constituirea unei resurse pe termen lung Asigurare de viață cu componentă de investiții

Protecția se revizuiește odată cu schimbările care apar în viață

Planul de protecție ar trebui verificat cel puțin o dată pe an și după fiecare schimbare importantă: căsătorie, nașterea unui copil, cumpărarea unei locuințe, accesarea unui credit, creșterea veniturilor sau schimbarea obiectivelor. Întrebările care contează rămân simple: cine depinde acum de veniturile mele, ce obligații financiare are familia, cine sunt beneficiarii și ce sumă ar fi necesară pentru ca planurile noastre să poată continua? O asigurare bună nu este neapărat cea mai complexă, ci aceea care corespunde vieții tale de acum. Pentru că protecția familiei nu se construiește o singură dată. Crește și se adaptează odată cu ea.

Când trebuie actualizată suma asigurată după căsătorie, copil sau credit

O regulă simplă de recalculare, de discutat cu un consultant: la fiecare schimbare majoră (căsătorie, copil, credit nou, creștere semnificativă a venitului), verifică din nou cele patru elemente:

  • Cine depinde acum de veniturile tale și câți ani ar avea nevoie de sprijin
  • Ce datorii noi au apărut (credit ipotecar, alte împrumuturi)
  • Ce cheltuieli fixe noi trebuie acoperite (educație, întreținerea unei case noi)
  • Ce resurse existente (economii, alte polițe) acoperă deja o parte din necesar

Dacă suma calculată depășește suma asigurată actuală, este momentul să discuți cu asigurătorul o majorare a acoperirii.

Ce înseamnă, concret, „revizuirea poliței”

Revizuirea unei polițe existente înseamnă verificarea, pe rând, a următoarelor elemente:

  • Beneficiarii desemnați – sunt încă persoanele potrivite?
  • Suma asigurată – mai corespunde cheltuielilor și datoriilor actuale?
  • Acoperirile incluse – lipsește vreo clauză relevantă (boli grave, invaliditate)?
  • Durata contractului – mai acoperă perioada în care familia are nevoie de protecție?
  • Schimbările profesionale sau medicale – pot influența condițiile sau costul poliței?

Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

O campanie editorială Gândul realizată cu susținerea Allianz-Țiriac. Descoperă produsele de asigurare care ți se potrivesc!

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