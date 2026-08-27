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Zelenski și Vučić, pactul din Balcani care înfurie Moscova. The Insider: Pentru Ucraina, orientarea geopolitică ambiguă a Belgradului nu prezintă probleme serioase, pentru Rusia situația este complicată

Cristian Lisandru
Zelenski și Vučić, pactul din Balcani care înfurie Moscova. The Insider: Pentru Ucraina, orientarea geopolitică ambiguă a Belgradului nu prezintă probleme serioase, pentru Rusia situația este complicată
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La începutul lunii august, Volodimir Zelenski a mers în Serbia pentru a se întâlni cu omologul său, Aleksandar Vučić. Președintele ucrainean a bifat un succes notabil. Belgradul și-a confirmat angajamentul față de integritatea teritorială a Ucrainei. Mai mult, ar putea ajuta la producția de muniție, chiar dacă numai prin intermediari.

Imediat după vizită, Moscova a reacționat vehement. A fost lansată o campanie de propagandă furibundă, ceea ce poate însemna că Rusia a fost foarte iritată pentru că Serbia nu mai este partenerul său exclusiv.

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  • Prin găzduirea lui Zelenski, Vučić a transmis, de asemenea, un semnal omologilor săi occidentali cu privire la utilitatea sa geopolitică în timp de război.
  • Belgradul încă nu este dispus să se alăture regimului de sancțiuni internaționale impus împotriva Moscovei.
  • Totuși, legăturile dintre Belgrad și Moscova, capitalele prietene, slăbesc.
  • Vučić se concentrează pe relațiile cu SUA și China.

„Adversarii săi politici, în cazul în care vor ajunge la putere, vor încerca să accelereze integrarea Serbiei în UE”, se arată într-o analiză publicată de The Insider și semnată de Iulia Petrovskaia, expert în relații internaționale.

Aleksandar Vučić și Volodimir Zelenski / Foto – Mediafax

Kremlinul nu a reușit să oprească dezvoltarea legăturilor Serbiei cu Ucraina

Moscova, continuă autoarea analizei, nu este în măsură să deraieze astfel de contacte.

Însă Kremlinul și Ministerul rus de Externe înțeleg aproape sigur că o presiune excesivă asupra Belgradului l-ar împinge și mai mult spre Kiev și Occident.

În ciuda refuzului Belgradului de a impune sancțiuni Rusiei, Kremlinul nu a reușit să oprească dezvoltarea legăturilor Serbiei cu Ucraina. Nu a reușit nici să o transforme într-un aliat anti-ucrainean.

Contrar unor evaluări, primirea călduroasă făcută lui Zelenski la Belgrad nu este o simplă cascadă electorală menită să liniștească Bruxelles-ul și alegătorii pro-europeni.

  • Vizita a fost planificată cu mult timp înainte și cu o atenție considerabilă.
  • Campania electorală oficială a Serbiei nu începuse încă.
  • În absența unor alegeri, contactele politice dintre Belgrad și Kiev s-au intensificat în ultimii ani.
  • Acestea au inclus întâlniri între Vučić și Zelenski în marja summiturilor internaționale.
  • Au existat și vizite ale unor înalți oficiali ucraineni – printre care și ministrul de externe Dmitro Kuleba – și două călătorii ale lui Vučić în Ucraina în puțin peste un an.

Vizita lui Zelenski (n.red. – a fost) însoțită de reamintiri constante în presa occidentală cu privire la cooperarea militară indirectă dintre Belgrad și Kiev. Este o ilustrare destul de vie a acestui fapt”, mai scrie Iulia Petrovskaia.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Mutările lui Vučić și întrebările incomode

Vizita lui Zelenski nu modifică fundamental politica externă a Serbiei. Dar cea de la începutul lunii august a fost unul dintre momentele diplomatice importante din Balcani în ultimii ani.

Serbia are legături sale cu Rusia atât la nivel politic, cât și prin intermediul sectorului energetic. Dar este dispusă să mențină un dialog cu Ucraina.

Autoritățile sârbe nu au nicio intenție să facă o alegere distinctă între Kiev și Moscova. Sunt pregătite să mențină asistența umanitară și contactele cu ușile închise cu Ucraina.

  • În același timp, se abțin să se alăture campaniei de sancțiuni a Occidentului împotriva Rusiei.
  • Rusia rămâne principalul furnizor de gaze naturale al Serbiei.
  • Criticii lui Vučić caracterizează această poziție drept contradictorie și duplicitară.
  • Prim-ministrul muntenegrean, Milojko Spajić, l-a acuzat recent pe liderul sârb de standarde duble.

I-a pus lui Vučić o întrebare pe rețelele de socializare: Cum se face că Serbia este una dintre cele mai importante surse de arme și muniții pentru Ucraina, în timp ce trimite un semnal Rusiei și altul Europei?

Pentru Vučić însuși — figura centrală în toate luările de decizii cheie — aceasta nu este o contradicție, ci un act de echilibru convenabil.

El caută să dezvolte relații cu puteri concurente, evitând în același timp angajamentele care ar exclude alte opțiuni. Și, de fapt, vizita lui Zelenski va ajuta Belgradul să își extindă marja de manevră, păstrând elemente ale politicii sale atât față de țările occidentale, cât și față de Rusia”, explică autoarea analizei.

Aleksandar Vučić / Foto – Mediafax

Publicațiile controlate de guvernul Serbiei l-au prezentat pe Zelenski ca pe un președinte ilegitim

Vučić își demonstrează utilitatea pentru UE și SUA, în timpul războiului din Ucraina. În același timp, președintele Serbiei evită o ruptură formală cu Rusia.

  • Unii analiști văd acest lucru ca pe o încercare de a câștiga administrația Trump prin demonstrarea valorii strategice a Serbiei pentru Washington.
  • Efortul care a devenit din ce în ce mai vizibil odată cu lansarea unui dialog strategic SUA-Serbia, în ultimele luni, consideră Iulia Petrovskaia.

În ultimii ani, politica externă a Serbiei a fost percepută ca fiind, în general, pro-rusă. Percepția va persista chiar și după vizita lui Zelenski.

Un studiu realizat de Centrul pentru Politica de Securitate din Belgrad a constatat că narațiunea care prezintă Ucraina ca o marionetă într-un război dintre Rusia și Occident a dominat presa pro-guvernamentală din Serbia de la începutul anului 2022 până la mijlocul anului 2025.

  • Publicațiile controlate de guvernul Serbiei l-au prezentat pe Zelenski ca pe un președinte ilegitim.
  • Ucraina a fost prezentată ca o țară subordonată NATO și Occidentului.

Tabloidele locale au amplificat scandalurile de corupție care au implicat anturajul lui Zelenski. Și au scris că întreaga conducere a Ucrainei a fost complet compromisă”, amintește autoarea analizei.

Volodimir Zelenski, în timpul vizitei la Belgrad / Foto – Mediafax

Pentru Ucraina, orientarea geopolitică ambiguă a Belgradului nu prezintă probleme serioase

Pentru Ucraina, susține autoarea analizei, ai cărei principali parteneri sunt Uniunea Europeană, orientarea geopolitică ambiguă a Belgradului nu prezintă probleme serioase.

Totuși, dacă opoziția politică pro-UE a Serbiei ar ajunge la putere la Belgrad, acest lucru ar reprezenta cu siguranță un rezultat mai favorabil pentru Kiev.

Pentru Rusia, care revendică o influență serioasă în Balcani și legături strânse cu Serbia, situația este mai complicată.

  • Apropierea Belgradului de Beijing și creșterea rapidă a investițiilor chineze au evidențiat încă o dată capacitățile limitate ale Rusiei, mai ales în timp de război.
  • Beijingul – care, spre deosebire de Kremlin, nu cere respingerea integrării în UE – a  înlocuit, în fapt, Moscova ca partener cheie al Serbiei în Est.

La fel de dureroasă pentru Rusia este apropierea Belgradului de Statele Unite și pariul său pe un dialog strategic. Cu atât mai mult cu cât noua strategie a Washingtonului în Balcani, mai pragmatică, vizează îndepărtarea Rusiei din regiune”, conchide Iulia Petrovskaia.

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