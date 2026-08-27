Un șofer de 26 de ani a intrat intenționat cu mașina într-un grup de oameni aflați lângă un bar din Caen, Franța. O persoană a murit, șapte sunt în stare critică, iar alte trei au fost rănite ușor. Imediat după accident, suspectul a fugit de la fața locului.

O seară petrecută în apropierea unui bar din Caen, în vestul Franței, s-a transformat într-o tragedie după ce un tânăr a intrat intenționat cu mașina într-un grup de pietoni, provocând moartea unei persoane și rănirea altor zece, relatează BBC.

Incidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei locale 22:15, în apropierea gării din Caen.

Potrivit autorităților franceze, vehiculul a fost îndreptat intenționat spre oamenii aflați în spațiul public. Impactul a avut consecințe dramatice: o persoană a murit, șapte au fost grav rănite, iar alte trei au suferit răni ușoare.

„O mașină a intrat intenționat în pietonii care se aflau pe spațiul public în fața gării (…) Bilanțul este grav, deoarece avem un decedat, șapte persoane în stare critică și trei persoane cu răni ușoare”, a declarat David Claviere, prefectul departamentului Calvados, după ce s-a deplasat la locul tragediei.

Sursa video – X/@nanana365media

Primele informații obținute de anchetatori indică faptul că incidentul ar fi avut loc după o bătaie, potrivit unei surse din cadrul poliției citate de AFP.

Circumstanțele exacte în care conflictul a degenerat până la momentul în care șoferul și-a îndreptat vehiculul către grupul de oameni urmează să fie stabilite de anchetă.

Șoferul a fugit după atac și a fost prins la aproximativ 20 de kilometri de Caen

După ce a lovit grupul de pietoni, șoferul a părăsit locul incidentului, declanșând o operațiune a poliției pentru găsirea sa. Suspectul a fost localizat și arestat ulterior în Ouistreham, o localitate situată la aproximativ 20 de kilometri de Caen.

Presupusul autor are 26 de ani, potrivit informațiilor comunicate de procurorul adjunct din Caen. Autoritățile au oferit și primele informații despre profilul suspectului, precizând că acesta era cunoscut anterior de poliție numai pentru fapte legate de circulația rutieră.

Suspectul este „născut în Rusia”, „nu este cunoscut de serviciile de informații”, dar figurează în evidențele poliției „doar pentru infracțiuni rutiere”, a declarat David Claviere, prefectul departamentului Calvados.

Precizarea autorităților privind lipsa acestuia din evidențele serviciilor de informații este importantă în această etapă, în condițiile în care motivația gestului nu a fost încă stabilită public.

Anchetatorii verifică imaginile camerelor de supraveghere

O anchetă a fost deschisă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale tragediei și a succesiunii evenimentelor care au precedat momentul impactului. Anchetatorii analizează inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, care ar putea clarifica atât desfășurarea conflictului inițial, cât și acțiunile șoferului.

Una dintre principalele întrebări la care ancheta trebuie să răspundă este ce l-a determinat pe tânărul de 26 de ani să își îndrepte intenționat mașina către oamenii aflați în apropierea gării.