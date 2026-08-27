După zile întregi de caniculă și secetă, vremea s-a schimbat radical în Oltenia. Mai multe localități din județul Gorj au fost lovite, marți seara, de furtună puternică care a adus grindină, vânt și ploi torențiale.

În unele zone curțile au fost acoperite de un strat gros de gheață. Una dintre localitățile afectate a fost Bălănești, unde grindina a căzut în cantități atât de mari încât, miercuri dimineață, pe marginea șanțurilor se mai puteau vedea grămezi de gheață de aproximativ 10 centimetri.

”Au zburat plăcile de azbociment, a luat țiglele din spatele acoperișului, a distrus via și grădina, dar ce nu a făcut? A venit și noaptea, că de aia ne-am speriat și mai rău. A fost așa ca un vârtej, ca la tornade, s-a învârtit aici în zona asta a noastră de case și aici a făcut prăpădul mai mare, că în restul satului doar a fost cu ploaie”, spune un localnic din Bălănești, relatează Gorjeanul.

Copaci rupți de furtuna puternică în mai multe zone din Gorj

Furtuna a fost semnalată și în Târgu Jiu, dar și în alte zone ale județului. Localnicii au fost nevoiți să se adăpostească în timpul vijeliei, în timp ce apa și grindina au lovit gospodăriile.

Furtuna de marți seara a produs pagube importante în județul Gorj. Pe Drumul Național 67 Târgu Jiu – Rm. Vâlcea, în localitatea Scoarța, mai mulți arbori au căzut pe partea carosabilă. Angajații Secției de Drumuri Naționale Târgu Jiu au acționat în noaptea de marți spre miercuri pentru îndepărtarea copacilor și crengilor căzute pe carosabil.”Angajații SDN Târgu Jiu intervin pe DN 67 pentru îndepărtarea efectelor furtunii înregistrată în această seară. Circulați cu atenție în zonele unde colegii noștri lucrează!”, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Potrivit reprezentanților ISU Gorj, în localitatea Vladimir, satul Frasinu, au fost rupți mai mulți arbori, iar în orașul Rovinari s-a intervenit pentru îndepărtarea mai multor cabluri care au ajuns pe partea carosabilă.