Un copil și doi bărbați au fost răniți și duși la spital, miercuri seară, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu o autospecială de poliție, în centrul Aradului.

Cum s-a produs accidentul rutier din centrul Aradului

Accidentul s-a produs la intersecția străzii Corneliu Coposu cu strada Ștefan Augustin Doinaș. Autospeciala era condusă de un polițist în vârstă de 24 de ani, notează Agerpres.

Potrivit IPJ Arad, în urma impactului au ajuns la spital șoferul autoturismului, un bărbat de 31 de ani, copilul aflat în mașină și un bărbat de 48 de ani, pasager în autospeciala de poliție.

„În urma impactului, au fost transportați la spital un bărbat de 31 de ani, șoferul autoturismului, un copil și un bărbat de 48 de ani, ocupant al autospecialei de poliție. Testarea cu aparatele din dotare a avut rezultat zero pentru consum de alcool și substanțe psihoactive, pentru ambii șoferi”, a transmis IPJ Arad.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: Special Arad