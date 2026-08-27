Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Oficialul a reafirmat angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența țării.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia aniversării independenței sale”, a transmis Marco Rubio.

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Secretarul de stat a subliniat că Statele Unite sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului cu Republica Moldova. Potrivit lui Rubio, în ultimul an cele două țări și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun.

„Statele Unite sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului nostru cu Republica Moldova. În ultimul an, cele două țări și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii prioritare comune. Ne-am extins relațiile economice, ne-am consolidat securitatea la frontieră și am colaborat pentru promovarea stabilității în regiune”.

În finalul mesajului, Marco Rubio a menționat că Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea poporului moldovean și independența Republicii Moldova. De asemenea, secretarul de stat a transmis urări de pace, prosperitate și progres continuu pentru cetățenii Moldovei.

„În timp ce Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de libertate, Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența poporului moldovean. Cu această ocazie, transmit cele mai calde urări poporului Republicii Moldova pentru pace, prosperitate și progres continuu”.

Republica Moldova marchează 35 de ani de independență

Republica Moldova își marchează joi, 27 august, cei 35 de ani de independență printr-o serie de ceremonii și evenimente la care vor participa și liderii României și Ucrainei. Președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski sunt așteptați la Chișinău, unde vor avea întrevederi cu Maia Sandu, vor participa la manifestările din Piața Marii Adunări Naționale, iar seara cei trei șefi de stat se vor adresa cetățenilor Republicii Moldova.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.