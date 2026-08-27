Prețurile la benzină și motorină rămân neschimbate și joi, 27 august, în principalele orașe din România. Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din București costă 9,51 lei/litru, iar motorina are prețuri cuprinse între 10,14 și 10,40 de lei/litru.

În Capitală, astăzi, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,51 lei/litru în stațiile Petrom, preț constant din 12 august. La Socar, același carburant costă tot 9,51 lei/litru, iar la Rompetrol litrul de benzină se comercializează cu 9,54 lei/litru, același preț înregistrat luni.

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La stațiile Mol din București, benzina este afișată la un preț de 9,57 lei/litru în timp ce, la OMV, carburantul se comercializează cu 9,57 lei/litru. Și Lukoil menține trendul și vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, același preț din 12 august.

Cât costă motorina în București

Motorina standard se vinde în București cu un preț minim de 10,14 lei/litru, constant de miercuri, 19 august, în stațiile Petrom. La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, iar la stațiile Mol motorina se vinde astăzi cu 10,20 lei/litru. Rompetrol afișează un cost al dieselului de 10,20 lei/litru, la fel ca la stațiile OMV. Lukoil are cel mai ridicat preț dintre toate rețelele, de 10,40 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină în România

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 lei/litru și este la o stație Socar din Zalău. Prețul minim național al benzinei este același începând de luni. De cealaltă parte, cel mai mic preț al motorinei standard este de 10,09 lei/litru, afișat la stația DHR din Cluj-Napoca, cu 0,7 bani mai mult decât prețul afișat luni.