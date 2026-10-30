„Lasă că nu mi se poate întâmpla mie.” Optimismul excesiv ca moștenire culturală și costurile lui reale pentru generațiile care vin din urmă

Ne este confortabil să credem că lucrurile grave nu ni se pot întâmpla tocmai nouă. Este una dintre formele prin care ne protejăm de gândul că o boală, un accident sau pierderea unui venit pot schimba într-o clipă echilibrul unei familii. „Lasă că nu mi se poate întâmpla mie” poate părea o formă inofensivă de a nu ne gândi la ce e mai rău. În trealitate, fiecare moment important din viața ta merită protejat.

În practică, atunci când devine un mod de a lua decizii, acest „lasă” poate lăsa de fapt o familie fără rezerve exact în momentul în care apare o problemă. Și crește riscul să apară atunci când această încredere devine și un mod de a ne construi viitorul: șase din zece români spun că nu se simt deloc pregătiți pentru o situație care le-ar putea afecta semnificativ bugetul personal în acest an. Asta deși riscurile financiare și personale sunt tot mai prezente în preocupările lor, arată un studiu realizat recent la inițiativa Allianz-Țiriac.

Știm că există riscuri, dar preferăm să ne ocupăm de ele mai târziu

Paradoxul apare în momentul în care oamenii trebuie să transforme această conștientizare într-o decizie. 52% dintre respondenții studiului citat spun că amână să pună bani deoparte într-un fond de urgență, iar 49% lasă pentru mai târziu asigurările opționale – de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Cu alte cuvinte, riscul este recunoscut, dar protecția împotriva lui rămâne adesea pe lista lucrurilor care pot aștepta.

Iar motivele sunt cât se poate de concrete. Principala sursă de anxietate financiară pentru acest an este creșterea costului vieții, indicată de 59% dintre respondenți. Urmează lipsa economiilor sau imposibilitatea de a pune bani deoparte, menționată de 48%, și problemele de sănătate, cu 45%. În același timp, 56% spun că, în această perioadă, prioritizează nevoile și cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pentru situații de urgență sau pentru viitor.

„Mă descurc eu” poate funcționa până când apare ceva ce nu poate fi controlat

Pentru multe familii, amânarea nu vine neapărat din lipsa de interes față de viitor. Vine dintr-o combinație de presiuni imediate și dintr-o convingere foarte familiară: dacă până acum ne-am descurcat, probabil ne vom descurca și de acum înainte. Problema este că această logică funcționează atât timp cât veniturile rămân stabile, sănătatea nu se schimbă, iar cheltuielile neprevăzute rămân suportabile.

Un accident, un diagnostic grav sau pierderea unui venit important pot schimba însă într-un timp foarte scurt echilibrul unei familii. Iar atunci nu mai este vorba despre cât de bine a fost făcut planul pentru următorii zece ani, ci despre cât de bine poate trece familia prin următoarele luni.

De aici apare și diferența dintre economisire și protecție. Economiile construiesc o rezervă pentru situații neprevăzute, dar o rezervă poate avea nevoie de ani pentru a ajunge la o dimensiune relevantă. Protecția financiară are rolul de a limita impactul unui eveniment major atunci când acesta apare înainte ca familia să fi avut timp să acumuleze suficiente resurse.

Pentru astfel de situații, Allianz-Țiriac a lansat recent My Credit Protect, o asigurare de viață asociată creditelor pentru locuință care oferă protecție și sprijin financiar familiei, ca să nu-și piardă casa în situații neprevăzute.

My Credit Protect este o asigurare independentă de banca de la care este luat împrumutul pentru locuință și oferă mai multă flexibilitate față de produsele standard atașate creditelor. Produsul se diferențiază prin evaluarea individuală a riscului și personalizarea protecției în funcție de profilul și nevoile fiecărui client.

Obiceiurile financiare se învață din familie înainte să fie explicate

Relația cu riscul nu se formează doar din educație financiară formală. Copiii observă cum reacționează adulții atunci când apare o problemă, cum vorbesc despre bani, dacă planifică sau improvizează și dacă privesc protecția ca pe o necesitate sau ca pe ceva ce poate fi amânat.

În acest sens, moștenirea financiară a unei familii nu este doar ceea ce rămâne într-un cont sau o proprietate transmisă generației următoare. Sunt și comportamentele pe care copiii le preiau fără să-și dea seama: felul în care economisesc, modul în care se raportează la datorii, cât de mult își asumă riscuri și dacă se gândesc la scenariile neprevăzute.

De aceea, schimbarea nu trebuie să înceapă neapărat cu o sumă mare de bani pusă deoparte. Poate începe cu o întrebare simplă: ce s-ar întâmpla cu familia mea dacă venitul meu ar dispărea pentru câteva luni?

De la „nu mi se poate întâmpla” la „dacă se întâmplă, suntem pregătiți”

Planificarea financiară nu înseamnă să trăiești permanent cu scenariile cele mai rele în minte. Înseamnă să accepți că unele lucruri nu pot fi controlate și să pregătești din timp ceea ce poate fi controlat.

Un plan de protecție poate porni de la situația concretă a familiei: venituri, cheltuieli, credite, persoane care depind de aceste venituri și obiectivele pe termen lung. În funcție de etapă, prioritățile se pot schimba – pentru o familie tânără poate conta mai mult protejarea veniturilor și a copiilor, în timp ce pentru o familie aflată într-o situație financiară mai stabilă pot deveni importante economisirea și investițiile pe termen lung.

Moștenire de familie: grija pentru un viitor mai bun

Modelul unei familii care își construiește viitorul nu trebuie să fie, așadar, „economisim dacă mai rămâne ceva la finalul lunii”. Protecția, economisirea și investiția pot face parte din aceeași strategie, fiecare răspunzând unei nevoi diferite. Poate că cea mai importantă schimbare de mentalitate nu este să renunțăm la optimism. Ci să-l facem puțin mai realist.

„Lasă că nu mi se poate întâmpla mie” poate fi o metodă bună de a nu trăi cu frica în fiecare zi. Dar „dacă mi se întâmplă, știu ce am de făcut” este o formă mult mai solidă de încredere în viitor. Iar aceasta este, poate, una dintre cele mai utile moșteniri pe care le putem lăsa generației următoare: nu certitudinea că nimic rău nu se va întâmpla, ci siguranța că vom fi mai bine pregătiți atunci când viața nu merge conform planului.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.