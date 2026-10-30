Nazare anunță a doua rectificare bugetară până la finalul lui noiembrie, Grindeanu insistă pe prezentarea transparentă a „moștenirii” lăsate de Bolojan: „Facturile neplătite nu înseamnă economii”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, după ședința de Guvern, că raportul privind situația bugetară a României, solicitat de PSD, este în lucru la Ministerul Finanțelor și va fi prezentat în cel mai scurt timp. Pe de altă parte, liderul social-democrat Sorin Grindeanu insistă asupra prezentării transparente a obligațiilor financiare rămase din perioada fostei guvernări conduse de Ilie Bolojan și solicită o nouă rectificare bugetară în luna noiembrie. „Facturile neplătite nu înseamnă economii”, avertizează Grindeanu.

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Nazare: „Solicitarea PSD este legitimă”

Alexandru Nazare a confirmat că instituția pe care o conduce pregătește un raport detaliat privind obligațiile financiare ale statului, în urma solicitării formulate de social-democrați.

Ministrul a catalogat solicitarea PSD drept legitimă, argumentând că un guvern nou investit trebuie să aibă o imagine clară asupra tuturor obligațiilor României, indiferent dacă acestea provin din perioade mai vechi sau sunt recente.

„Să avem o imagine, un inventar al obligațiilor structurale ale României, de orice natură ar fi ele”, a explicat ministrul.

Întrebat despre colaborarea cu PSD la guvernare și despre acuzațiile privind amânarea unor plăți pentru a nu fi reflectate în deficitul bugetar, Nazare a spus că relația este foarte bună și a invocat în acest sens aprobarea rectificării bugetare în ședința de vineri.

„Există un dialog, în primul rând, la nivel de miniștri, e foarte bună colaborarea, la nivel de prim-ministru și un dialog direct”, a adăugat Nazare.

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Preşedintele PSD spune că este necesară și a doua rectificare „la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene și a rapoartelor INS”.

„Această rectificare trebuie să facă un lucru fundamental: să pună față în față deficitul cash, adică banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, care reflectă obligațiile și cheltuielile statului recunoscute contabil potrivit metodologiei europene, inclusiv pe cele care nu au fost încă plătite”, afirmă liderul PSD.

Social-democratul adaugă că a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligații au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană și care este situația reală a finanțelor publice: „Un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puține datorii sau că situația sa financiară s-a îmbunătățit”.

Grindeanu spune că nu are un conflict cu ministrul de Finanțe: „Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot! Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor. Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% – cea mai mare scădere de după criza financiară”.

Președintele PSD susține că economia în contracție, inflația este mai mare și leul mai slab: „Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție”.