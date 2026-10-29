De ce unii oameni fac asigurări imediat ce devin părinți, iar alții nu se gândesc niciodată la asta

Venirea unui copil schimbă felul în care o familie își împarte banii și își proiectează viitorul. Apar cheltuieli noi, obiective pe termen lung și o responsabilitate care nu mai privește doar propria siguranță financiară. Pentru unii părinți, acesta este momentul în care încep să se gândească la asigurări de viață sau de sănătate. Pentru alții, protecția rămâne o preocupare îndepărtată, pe care o vor lua în calcul când vor avea mai mulți bani sau mai mult timp.

Diferența nu ține doar de venituri. Contează și felul în care fiecare familie înțelege riscul, își stabilește prioritățile și privește responsabilitatea față de copil. Iar decizia de a amâna protecția poate avea consecințe tocmai în perioada în care familia devine mai dependentă de stabilitatea veniturilor sale.

Pentru cei mai mulți români, lipsa banilor rămâne principalul factor pentru amânarea deciziilor legate de protecția financiară, urmată de tendința de a trata aceste decizii ca nefiind imediate. Mai exact, 63% spun că nu au resurse financiare suficiente pentru măsuri legate de protecția și viitorul lor financiar, 51% nu percep aceste decizii ca fiind urgente, iar 46% preferă să gestioneze situațiile doar atunci când se întâmplă, ceea ce contribuie la perpetuarea unui comportament reactiv, în detrimentul prevenției.

Un copil schimbă bugetul, dar și felul în care este privit viitorul

Înainte de apariția unui copil, o problemă financiară neprevăzută poate însemna reducerea cheltuielilor, amânarea unei vacanțe sau folosirea economiilor. După ce devin părinți, adulții au de luat în calcul și nevoile unei alte persoane: cheltuielile curente, locuința, educația, accesul la servicii medicale și resursele necesare pentru următorii ani.

În același timp, bugetul familiei poate deveni mai vulnerabil. Unul dintre părinți poate renunța temporar la o parte din venit pentru a se ocupa de copil, în timp ce cheltuielile cresc. Dacă venitul principal este afectat de o problemă de sănătate sau de un alt eveniment grav, efectele se pot răsfrânge asupra întregii familii.

Pentru unii părinți, această schimbare face evidentă nevoia de a pregăti și scenariile mai puțin probabile. Pentru alții, responsabilitățile imediate ocupă aproape tot spațiul de decizie, iar planificarea pe termen lung rămâne pe lista lucrurilor de făcut mai târziu.

Ce este asigurarea de viață pentru copii cu economisire Zâmbet?

Zâmbet este o asigurare de viață pentru copii de la Allianz-Țiriac, care le permite părinților să economisească treptat pentru viitorul copilului și să beneficieze, în același timp, de protecție financiară pentru familie. Prin plata unei prime periodice, se formează o rezervă financiară pe termen lung, iar opțiunea de indexare a primei poate contribui la menținerea valorii economiilor în timp, conform condițiilor contractuale.

Planul financiar continuă și în cazul în care părintele nu mai este alături de copil, iar banii acumulați îi sunt plătiți acestuia la momentul stabilit, pentru studii sau alte planuri importante. Pe lângă suma economisită, produsul poate include participare la profit și bonus de fidelitate. Părinții pot adăuga clauze suplimentare de protecție și pot primi înapoi 25% din costul acestora, sub forma unui bonus pentru zero daune, dacă nu se produc evenimente timp de cinci ani. Suma acumulată este plătită copilului fără impozitare.

De ce unii părinți aleg protecția din timp

Odată cu venirea copilului, unii adulți își reevaluează rapid situația financiară. Se întreabă ce s-ar întâmpla dacă unul dintre venituri ar dispărea, dacă ar apărea o problemă medicală costisitoare sau dacă familia ar trebui să facă față unei perioade îndelungate fără sprijinul financiar al unuia dintre părinți.

În astfel de situații, asigurarea poate deveni parte a planului financiar al familiei. O asigurare de viață poate oferi beneficiarilor un sprijin financiar în cazul producerii evenimentelor acoperite de poliță, în timp ce o asigurare de sănătate poate facilita accesul la anumite servicii medicale, în funcție de acoperirile contractate.

Pentru acești părinți, protecția nu este neapărat o reacție la teamă, ci o modalitate de a lua în calcul responsabilitățile noi. Ei nu pot controla toate evenimentele care le-ar putea schimba viața, dar pot decide cum se pregătesc pentru o parte dintre consecințele financiare ale acestora. Spre exemplu, My Credit Protect de la Allianz-Țiriac este o asigurare asociată creditelor ipotecare sau imobiliare, care oferă protecție financiară în caz de deces din boală sau accident.

De ce alți părinți amână sau exclud asigurările din planurile lor

Există și familii care nu se gândesc la asigurări nici după apariția unui copil. Uneori, motivul este foarte concret: veniturile sunt deja împărțite între cheltuielile curente, locuință, îngrijirea copilului și economii. O primă de asigurare poate părea încă o cheltuială într-un buget care nu lasă mult loc pentru decizii suplimentare.

Alteori, protecția este amânată pentru că riscurile par îndepărtate. Dacă familia a funcționat până acum fără probleme majore, poate părea suficient să continue în același fel. Există și situații în care oamenii nu cunosc suficient diferențele dintre produsele de asigurare sau nu știu ce tip de protecție ar răspunde nevoilor lor.

Aceste motive pot coexista. Iar atunci când cheltuielile imediate au prioritate, protecția ajunge să fie evaluată doar prin prisma costului prezent, nu și a rolului pe care l-ar putea avea în cazul unei schimbări majore.

Asta nu înseamnă că orice familie trebuie să aleagă aceeași soluție sau că asigurarea poate înlocui economiile. Înseamnă că decizia merită luată pornind de la situația concretă a familiei: veniturile de care depinde, cheltuielile fixe, creditele, rezervele existente și persoanele care ar fi afectate dacă unul dintre părinți nu ar mai putea contribui financiar.

Protecția familiei începe cu o evaluare realistă a responsabilităților

Nevoile unei familii se schimbă odată cu vârsta copilului, evoluția veniturilor, apariția unui credit sau modificarea situației profesionale a părinților. De aceea, planul financiar nu trebuie să rămână neschimbat, ci să fie reevaluat atunci când se modifică responsabilitățile și resursele disponibile.

Un prim pas este identificarea persoanelor care depind de veniturile familiei și a cheltuielilor care ar trebui acoperite chiar și într-o perioadă dificilă. Urmează evaluarea economiilor disponibile, a riscurilor pentru care există deja protecție și a eventualelor lacune. În funcție de aceste elemente, familia poate decide ce soluții sunt potrivite și ce poate susține realist din punct de vedere financiar.

A avea un copil nu înseamnă că toate deciziile de protecție trebuie luate imediat sau că există o singură formulă potrivită pentru fiecare familie. Dar este un moment în care merită regândit felul în care sunt pregătite viitorul și siguranța celor dragi.

Moștenirea începe înainte ca un copil să aibă nevoie de ea

Când se gândesc la viitorul copiilor, părinții au în vedere, de regulă, educația, o locuință, economiile sau sprijinul financiar de care aceștia ar putea beneficia la maturitate. La fel de important este însă și modul în care familia își protejează stabilitatea până când aceste obiective pot fi atinse.

Moștenirea financiară nu înseamnă doar ceea ce rămâne la final, ci și resursele și deciziile care ajută familia să își continue planurile atunci când apar dificultăți. Economisirea, investițiile și asigurările au roluri diferite, dar pot contribui împreună la acest obiectiv.

„Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.