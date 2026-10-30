Premierul Bulgariei neagă că ar fi dat vina pe România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este o neînțelegere”

Rumen Radev a negat că ar fi sugerat că România a provocat noi atacuri cu drone pentru a învinui Moscova. „România a indicat Rusia drept responsabil pentru atacurile cu dronă din Marea Neagră, după care au urmat noi atacuri împotriva navelor din zonă economică exclusivă a țării”, afirmase premierul Bulgariei, urmând un val de critici și reacții virulente la adresa sa.

„România a afirmat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri împotriva navelor din zona economică exclusivă a României”, a declarat prim-ministrul la cea de-a șaptea ediție a Forumului Economic din Sofia.

Pe 29 octombrie, nava CONTSHIP JET s-a scufundat în Marea Neagră după un atac cu dronă maritimă.

„Este, în mod evident, un fel de speculaţie, o neînţelegere, o pierdere de sens în traducere. Nu am rostit exact asemenea cuvinte. Am spus foarte clar următorul lucru – Bulgaria nu a formulat acuzaţii categorice împotriva niciunei ţări, deoarece până în acel moment nu aveam dovezi precise. România a declarat că agresorul şi sursa acestor drone este Rusia, dar am spus următorul lucru – cei din Bulgaria care susţin că, dacă afirmi categoric cine trimite dronele, eşti astfel protejat, se înşeală. Pentru că România a declarat că dronele sunt ruseşti, dar acest lucru nu a reuşit să o protejeze. În ziua următoare, dronele au scufundat o navă, chiar în apele sale teritoriale,”, a spus premierul bulgar.

Premierul Bulgariei a constatat marți că incidentele s-au petrecut numai în zona economică exclusivă a țării sale.

„În primele minute ale tragediilor care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare au fost acolo, în ciuda întunericului nopții și a condițiilor meteorologice severe. Am arătat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în materie de căutare și salvare în situații de urgență”, a declarat premierul bulgar la Forumul Economic de la Sofia.

Anterior, Rumen Radev s-a lăudat pe el însuși ca „singurul premier din cele trei state membre NATO cu acces la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-și exprima poziția privind incidentele cu drone, minimizând eforturile Guvernului României din ultimele luni.

„Am fost singurul prim-ministru dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Când acuz, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu o pot face pe baza unor lozinci. Acționăm extrem de dinamic și responsabil. Am făcut tot posibilul, în condiții dificile, pentru a recupera nava Chelsea 3 și pentru a începe o anchetă amănunțită. Ancora securității noastre este UE și NATO și un parteneriat transatlantic puternic cu aliatul nostru, SUA”, a mai spus Radev. „Există o înregistrare video. Imaginea dronei este foarte clară. Am transmis-o aliaţilor noştri. În prezent, se efectuează toate expertizele posibile. Se aşteaptă, în sfârşit, un răspuns şi, mai exact, dovezi clare, concrete, cu privire la cine comite aceste atacuri. Desigur, navele se deplasează în apropierea ţărmului, așa că este firesc ca dronele să vină dinspre est, însă de unde au pornit încă nu ştim cu certitudine. Dacă se dovedeşte care este originea acestor drone, voi convoca imediat, chiar şi ministrul de externe va convoca oficial, orice ambasador, pentru a-i înmâna o notă de protest”, a afirmat categoric Radev.

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