Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Prefectul județului cere ajutorul Guvernului

Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Prefectul județului, George Toderașc, a cerut Guvernului Niculescu măsuri urgente pentru menținerea alimentării cu energie electrică a combinatului. El avertizează că oprirea furnizării ar putea duce la închiderea activității, cu efecte economice și sociale majore.

Combinatul Liberty Galați riscă să fie deconectat de la rețeaua electrică pe 31 octombrie, după ce Electrica nu a prelungit contractul de furnizare din cauza datoriilor. Oprirea alimentării ar putea bloca producția de oțel și activitatea de laminare, notează G4media.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Astăzi am transmis Guvernului României o adresă prin care am explicat riscurile pe care le-ar presupune întreruperea alimentării cu energie electrică a platformei siderurgice. Măsura ar putea duce la oprirea totală a activităţii. Am solicitat identificarea unor soluţii urgente şi sper ca acestea să fie găsite cât mai rapid”, a declarat prefectul George Toderaşc.

Combinatul siderurgic are datorii de aproape 30 de milioane de lei către Electrica

Liberty Galați are datorii de circa 30 de milioane de lei către Electrica, potrivit administratorului concordatar Remus Borza. Conducerea avertizează că o întrerupere a curentului ar putea bloca rapid instalațiile, iar repornirea platformei ar putea dura până la 50 de zile. Motivul este legat de operațiunilor tehnologice complexe.

Prefectul avertizează că închiderea combinatului ar afecta nu doar angajații, ci și familiile acestora și economia locală. El cere Guvernului să intervină urgent pentru protejarea locurilor de muncă și a activității industriale din Galați.

„Liberty este unul dintre cei mai mari angajatori ai judeţului, iar consecinţele unei eventuale opriri totale a activităţii ar depăşi cu mult nivelul companiei, afectând numeroase familii şi mediul economic local. Consider că autorităţile centrale trebuie să trateze această situaţie cu maximă seriozitate şi să identifice, în regim de urgenţă, soluţii care să prevină agravarea crizei şi să protejeze atât locurile de muncă, cât şi activitatea industrială de la Galaţi”, a afirmat George Toderaşc.

Prefectul județului Galați a discutat cu reprezentanții siderurgiștilor

George Toderaşc a discutat cu reprezentanții siderurgiștilor care au protestat în fața instituției. Totodată, acesta le-a preluat revendicările. Acestea vor fi transmise autorităților centrale, pentru a atrage atenția asupra riscurilor unei eventuale închideri a combinatului.

„Am stat de vorbă cu reprezentanţii celor care au protestat astăzi în faţa instituţiei. Le înţeleg doleanţele şi ştiu că situaţia cu care se confruntă este extrem de dificilă. Am preluat, de asemenea, revendicările oamenilor şi le vom transmite la nivel central, pentru a atrage încă o dată atenţia asupra riscurilor generate de o eventuală închidere a combinatului”, a continuat prefectul.

Vă reamintim că aproximativ 300 de angajați ai Liberty Galați au protestat în fața Prefecturii, cerând plata salariilor restante din luna mai și urgentarea vânzării combinatului. Protestul a avut loc înainte ca majoritatea salariaților să intre în șomaj tehnic, de la 1 noiembrie.