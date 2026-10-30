Prima pagină » Actualitate » Ministrul Dezvoltării: 429 de localități ar putea fi comasate până în 2028. Ce beneficii li se promit comunelor care acceptă comasarea voluntară

Ministrul Dezvoltării: 429 de localități ar putea fi comasate până în 2028. Ce beneficii li se promit comunelor care acceptă comasarea voluntară

Ministrul Dezvoltării: 429 de localități ar putea fi comasate până în 2028. Ce beneficii li se promit comunelor care acceptă comasarea voluntară
Galerie Foto 2
Ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica. Sursa foto: News.ro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reforma administrației locale este relansată la Palatul Victoria. Inițial, ministrul Dezvoltării, Alexandru Sroica, i-a îndemnat pe primari să accepte comasarea voluntară a localităților, în schimbul unor bonusuri și al priorității în finanțarea investițiilor. În vizor sunt luate primăriile din comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

Guvernul pregătește prima reorganizare administrativă majoră a României din anul 1967 încoace, prin programul „START Reforma Administrativă”.

Comasare voluntară cu stimulente financiare

Astfel, nu mai puțin de 429 de localități cu o populație de până la 1.500 de locuitori sunt vizate de o comasare voluntară. Procesul va fi susținut prin stimulente financiare care să convingă localitățile să accepte comasarea.

Un primar din Dolj le cere locuitorilor să-și schimbe domiciliul pentru a evita desființarea comunei

Foto cu caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că cele 429 de localități cu populații reduse sunt vizate de planul de comasare a administrațiilor locale. Reforma ar urma să producă efecte începând cu alegerile din 2028.

Într-un video-interviu difuzat vineri de Digi24, ministrul s-a pronunțat în favoarea comasării obligatorii a localităților care nu se mai pot susține financiar. Stoica a subliniat însă că, într-o primă etapă, autoritățile vor încerca să încurajeze unificarea voluntară, prin investiții și facilități fiscale.

Comunele mici atrag greu investiții

Concret, Alexandru Stoica a explicat că pragul de 1.500 de locuitori a fost ales pe baza categoriilor de populație utilizate în cadrul Ministerului Dezvoltării, calculele efectuate indicând 429 de localități care ar putea fi incluse în prima etapă a reformei.

Ministrul a mai arătat că propunerea a pornit inclusiv de la dificultățile întâmpinate în finanțarea investițiilor din comunele mici. În numeroase astfel de localități, proiecte similare sunt realizate separat, dar cu cheltuieli suplimentare.

„Pentru că erau comune mici, ar fi mai bine să existe o soluție (…) să comaseze, ca să putem să facem lucrurile și economiile, bineînțeles, la bugetul de stat. Și de aici a apărut procedura de comasare voluntară”, a afirmat ministrul.

Comasarea voluntară necesită referendumuri locale

Potrivit ministrului, localitățile care doresc să se unească voluntar vor trebui să organizeze referendumuri, inițiate prin hotărâri ale consiliilor locale.

„Referendumurile se fac local. Fiecare UAT care dorește să comaseze va iniția acest referendum prin hotărârile de Consiliul Local”, a mai declarat Alexandru Stoica.

Oficialul a mai precizat că efectele administrative ale unificării ar urma să apară la alegerile locale din 2028, când locuitorii comunelor comasate vor alege conducerea noii unități administrativ-teritoriale. Totuși, deși pragul de 1.500 de locuitori reprezintă punctul de plecare al propunerii, ministrul spune că unificarea voluntară nu ar trebui limitată doar la comunele aflate sub acest nivel.

„Cetățenii vor alege. Dar există posibilitatea ca să existe genul acesta de comasare. Să avem localitate de 3.000 de locuitori și în lângă să fie o localitate de 300 sau 400 de locuitori și automat poate să facă această comasare, fără probleme. Noi am zis până la 1.500 de locuitori dar asta nu înseamnă că nu poate să existe și de 2.000 sau de 3.000 această comasare. Nu. Va fi pentru toată lumea”, a explicat Stoica.

Ministrul Dezvoltării a mai declarat că susține această variantă, în special pentru localitățile mici. „Mai ales pentru localitățile mici, 100%. Da, sunt de acord că trebuie făcută”, a spus Alexandru Stoica.

Scutiri de taxe pentru locuitorii comunelor care acceptă unificarea

Pentru a stimula comasarea voluntară, Ministerul Dezvoltării ia în calcul facilități fiscale și investiții suplimentare în localitățile care acceptă reforma. Printre variantele analizate se află scutirea temporară de la plata unor taxe și impozite locale, inclusiv pentru clădiri.

Întrebat dacă facilitățile ar putea viza plata impozitelor locale, Stoica a precizat: „Aici să creăm un fond în care noi să acoperim o perioadă de 3-5 ani să acoperim aceste taxe ale lor.”

Ministrul a evitat să anunțe disponibilizări generalizate în urma unificării primăriilor, explicând că situația personalului va trebui analizată separat pentru fiecare localitate. Potrivit acestuia, o parte dintre angajați ar putea fi preluați de administrațiile rezultate din comasare. Reducerea numărului de posturi s-ar putea realiza și prin pensionări.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Alexandru Nazare spune că raportul privind situația bugetară a României se află în lucru, la Ministerul Finanțelor, iar solicitarea PSD este legitimă
16:32
Alexandru Nazare spune că raportul privind situația bugetară a României se află în lucru, la Ministerul Finanțelor, iar solicitarea PSD este legitimă
SCANDAL Ilie Bolojan, reacție furibundă la scurt timp după ce Guvernul Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară: „Puneți mâna și guvernați! OUG de astăzi arată ratările miniștrilor PSD”. Cum îl atacă direct pe Alexandru Rogobete
16:15
Ilie Bolojan, reacție furibundă la scurt timp după ce Guvernul Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară: „Puneți mâna și guvernați! OUG de astăzi arată ratările miniștrilor PSD”. Cum îl atacă direct pe Alexandru Rogobete
INEDIT Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în noiembrie. Ce temă a fost aleasă pentru acest an și care este noul concept abordat de organizatori
15:54
Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în noiembrie. Ce temă a fost aleasă pentru acest an și care este noul concept abordat de organizatori
NEWS ALERT Raport preliminar privind accidentul feroviar din Spania. Trenul care a produs tragedia ar fi putut avea 200 km/h în momentul impactului
15:51
Raport preliminar privind accidentul feroviar din Spania. Trenul care a produs tragedia ar fi putut avea 200 km/h în momentul impactului
ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”
15:35
Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”
REACȚIE Șeful Cancelariei lui Bolojan, reacție după ce ministrul Apărării a trimis Corpul de Control să verifice achizițiile SAFE
15:27
Șeful Cancelariei lui Bolojan, reacție după ce ministrul Apărării a trimis Corpul de Control să verifice achizițiile SAFE
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
„Ai voie să crezi” în magia Crăciunului! Târgul din Sibiu revine cu povești, lumini spectaculoase și surprize pentru vizitatori
Click
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Când vor primi pensionarii banii în noiembrie 2026? Pensia va veni cu o mică întârziere
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
România dezvoltă un sistem de navigație pentru drone care poate funcționa și atunci când semnalul GPS este bruiat
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cât de adânc dorm păianjenii?
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Guvernul a decis eliberarea din funcție a 32 de prefecți și 20 de subprefecți au fost la nivel național
16:39
Guvernul a decis eliberarea din funcție a 32 de prefecți și 20 de subprefecți au fost la nivel național
TRAGEDIE Bilanțul înfiorător al accidentului feroviar din Spania. Autoritățile au anunțat 69 de decese și încă atâtea persoane dispărute. Pedro Sanchez spune că printre victime s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități
16:36
Bilanțul înfiorător al accidentului feroviar din Spania. Autoritățile au anunțat 69 de decese și încă atâtea persoane dispărute. Pedro Sanchez spune că printre victime s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități
EVENIMENT Securitatea cibernetică devine o componentă cheie a proiectelor cu finanțare europeană. Stelian Cristea, DNSC, la Gândul Euro Industry: „Nu mai este o opțiune și nici un slogan”
16:30
Securitatea cibernetică devine o componentă cheie a proiectelor cu finanțare europeană. Stelian Cristea, DNSC, la Gândul Euro Industry: „Nu mai este o opțiune și nici un slogan”
NEWS ALERT Scandal în Danemarca după o donație de armament în Ucraina. Banii au ajuns, prin intermediul unui fond din Estonia, la o companie italiană care nu a produs niciodată arme
15:59
Scandal în Danemarca după o donație de armament în Ucraina. Banii au ajuns, prin intermediul unui fond din Estonia, la o companie italiană care nu a produs niciodată arme
EVENIMENT Mircea Fechet, la conferința Gândul Euro Industry: Urmează o iarnă complicată. E important să ne facem temele și să vorbim aceeași limbă la negocierile pentru bugetul UE 2028-2034
15:29
Mircea Fechet, la conferința Gândul Euro Industry: Urmează o iarnă complicată. E important să ne facem temele și să vorbim aceeași limbă la negocierile pentru bugetul UE 2028-2034
ULTIMA ORĂ Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
15:23
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă

Cele mai noi

Trimite acest link pe