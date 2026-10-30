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Rogobete, după prima rectificare bugetară: „Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare”

Rogobete, după prima rectificare bugetară: „Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare”
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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a reacționat după ce Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an, cu alocări suplimentare pentru sănătate, pensii, administrația locală și proiectele PNRR. Alexandru Nazare a precizat că ținta de deficit rămâne la 6,2% din PIB, în timp ce statul trebuie să finanțeze cheltuieli de 70 de miliarde de lei în următoarele 8 săptămâni.

Alexandru Rogobete a anunțat alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, prin rectificarea bugetară. Este defalcată în următorul mod: 1,2 miliarde pentru minister și 7,1 miliarde pentru CNAS. Fondurile vor acoperi cheltuieli pentru urgențe, ambulanțe, medicamente, tratamente și investiții în spitale.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook.

„8,3 miliarde de lei pentru Sănătate!

  • 1.2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății
  • 7.1 miliarde de lei pentru Casa Naționala de Asigurări de Sănătate

Prima rectificare bugetară a fost aprobată astăzi de Guvern. Bani pentru urgențe, ambulanțe, medicamente, tratamente și investiții în spitale.

De ce este important?

Pentru că presiunea financiară din ultimele luni a creat dificultăți în funcționarea unor servicii medicale esențiale. Am identificat problemele, am căutat soluții și am realocat temporar resurse pentru a evita blocajele. Rectificarea de astăzi ne permite să acoperim aceste cheltuieli și să asigurăm în continuare funcționarea serviciilor medicale”, spune Alexandru Rogobete pe Facebook.

Rogobete: „Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale”

Din fondurile alocate, 170 de milioane de lei merg către UPU, 183 de milioane către serviciile județene de ambulanță și 100 de milioane pentru acțiunile prioritare de sănătate. Alte 115 milioane de lei vor finanța proiecte medicale derulate cu Banca Mondială. Rogobete a precizat că necesarul de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale va fi acoperit la următoarea rectificare bugetară.

„Ce finanțăm concret?

170 de milioane de lei pentru unitățile de primiri urgențe. Alte 183 de milioane de lei sunt destinate serviciilor județene de ambulanță și 100 de milioane de lei acțiunilor prioritare de sănătate.

La CNAS, bugetul suplimentat este destinat tuturor programelor naționale de sănătate. Pentru pacienții care depind de aceste tratamente, continuitatea este esențială.

Continuăm și investițiile în infrastructura medicală și suplimentăm cu 115 milioane de lei proiectele dezvoltate împreună cu Banca Mondială.

Am rezolvat toate problemele? Nu. Și nici nu voi pretinde asta.

Aceasta este prima rectificare bugetară și un prim pas important. Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare, până la sfârșitul anului.

Îi mulțumesc prim-ministrului Luca Niculescu și ministrului finanțelor, Alexandru Nazare, pentru dialogul constructiv și pentru soluțiile identificate împreună”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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