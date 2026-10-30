Soția lui George Simion a dezvăluit sexul bebelușului pe care se pregătește să îl aducă pe lume. Cum a ales să facă marele anunț

Soția liderului AUR, George Simion, a postat vineri, 30 octombrie, pe pagina personală de Instagram, un „story” în care apare o fotografie cu o masă de călcat pe care se află o rochiță de bebeluș. Urmăritorii Ilincăi Simion au înțeles imediat că este vorba despre un mod inedit prin care soția președintelui AUR a ales să dezvăluie sexul celui de-al doilea bebeluș al familiei. Așadar, după doi ani de când soții Simion au devenit părinții unui băiețel, acum se pregătesc de venirea pe lume a unei fetițe. Deși sarcina a fost anunțată încă din timpul verii, atât George Simion cât și soția sa au păstrat, până acum, discreția cu privire la sexul bebelușului.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Soția lui George Simion este însărcinată în 34 de săptămâni. „Abia te aștept!”

Într-un comentariu atașat postării, Ilinca Simion a scris un mesaj emoționant dedicat fetiței a cărei naștere „bate la ușă”. Soția liderului AUR este însărcinată în 34 de săptămâni – așa cum chiar ea a anunțat public – și urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil al familiei.

Dezvăluirea a fost făcut cu câteva ore înainte ca Ilinca Simion să anunțe că se simte terorizată / „Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”

La scurt timp după publicarea story-ului în care dezvăluia sexul bebelușului, soția președintelui AUR a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj alarmant în care le solicită celor care o hărțuiesc să „înceteze măcar în al 12-lea ceas”.

Ilinca Simion a trecut în revistă toate situațiile recente în care s-a simțit terorizată de cei care „nu îi lasă familia în pace” și a menționat faptul că nu dorește niciunei femei să treacă printr-o astfel de experiență.

„ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas!

Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți „jurnaliști” să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!

Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește.

Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace”, a scris Ilinca Simion în postarea publicată pe Facebook.