Prima pagină » Actualitate » Soția lui George Simion a dezvăluit sexul bebelușului pe care se pregătește să îl aducă pe lume. Cum a ales să facă marele anunț

Soția lui George Simion a dezvăluit sexul bebelușului pe care se pregătește să îl aducă pe lume. Cum a ales să facă marele anunț

Flavius Niculescu
Soția lui George Simion a dezvăluit sexul bebelușului pe care se pregătește să îl aducă pe lume. Cum a ales să facă marele anunț
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Soția liderului AUR, George Simion, a postat vineri, 30 octombrie, pe pagina personală de Instagram, un „story” în care apare o fotografie cu o masă de călcat pe care se află o rochiță de bebeluș. Urmăritorii Ilincăi Simion au înțeles imediat că este vorba despre un mod inedit prin care soția președintelui AUR a ales să dezvăluie sexul celui de-al doilea bebeluș al familiei. Așadar, după doi ani de când soții Simion au devenit părinții unui băiețel, acum se pregătesc de venirea pe lume a unei fetițe. Deși sarcina a fost anunțată încă din timpul verii, atât George Simion cât și soția sa au păstrat, până acum, discreția cu privire la sexul bebelușului.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Soția lui George Simion este însărcinată în 34 de săptămâni. „Abia te aștept!”

Într-un comentariu atașat postării, Ilinca Simion a scris un mesaj emoționant dedicat fetiței a cărei naștere „bate la ușă”. Soția liderului AUR este însărcinată în 34 de săptămâni – așa cum chiar ea a anunțat public – și urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil al familiei.

Story publicat de Ilinca Simion pe pagina personală de Instagram – 30 octombrie 2026

Dezvăluirea a fost făcut cu câteva ore înainte ca Ilinca Simion să anunțe că se simte terorizată / „Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”

La scurt timp după publicarea story-ului în care dezvăluia sexul bebelușului, soția președintelui AUR a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj alarmant în care le solicită celor care o hărțuiesc să „înceteze măcar în al 12-lea ceas”.

Ilinca Simion a trecut în revistă toate situațiile recente în care s-a simțit terorizată de cei care „nu îi lasă familia în pace” și a menționat faptul că nu dorește niciunei femei să treacă printr-o astfel de experiență.

„ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas!

Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți „jurnaliști” să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!

Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește.

Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace”, a scris Ilinca Simion în postarea publicată pe Facebook.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ DNA verifică licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Constructorii implicați, UMB și Danlin XXL, vizați și în alte dosare controversate
18:13
DNA verifică licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Constructorii implicați, UMB și Danlin XXL, vizați și în alte dosare controversate
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan, după ce acesta l-a acuzat că și-a alocat bugetul în funcție de interese: „Ați tăiat banii cu ipocrizie. Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii”. Replică dură dată de ministrul Sănătății
18:12
Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan, după ce acesta l-a acuzat că și-a alocat bugetul în funcție de interese: „Ați tăiat banii cu ipocrizie. Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii”. Replică dură dată de ministrul Sănătății
DECIZIE Legea privind subvențiile pentru centralele de apartament, retrimisă în Parlament de Nicușor Dan. Ce riscuri invocă președintele
17:55
Legea privind subvențiile pentru centralele de apartament, retrimisă în Parlament de Nicușor Dan. Ce riscuri invocă președintele
FLASH NEWS Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Prefectul județului cere ajutorul Guvernului
17:50
Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Prefectul județului cere ajutorul Guvernului
FLASH NEWS Rogobete, după prima rectificare bugetară: „Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare”
17:08
Rogobete, după prima rectificare bugetară: „Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare”
CONTROVERSĂ Grevă spontană la ferma omului de afaceri care l-a dus pe Ilie Bolojan la DNA. Muncitorii reclamă că nu își mai primesc salariile
16:52
Grevă spontană la ferma omului de afaceri care l-a dus pe Ilie Bolojan la DNA. Muncitorii reclamă că nu își mai primesc salariile
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
„Ai voie să crezi” în magia Crăciunului! Târgul din Sibiu revine cu povești, lumini spectaculoase și surprize pentru vizitatori
Click
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Când vor primi pensionarii banii în noiembrie 2026? Pensia va veni cu o mică întârziere
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum să mâncăm sănătos fără reguli complicate. Sfaturile unui specialist de la Universitatea Stanford
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Scutiri de taxe timp de cinci ani pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Ce propune ministrul Dezvoltării
18:21
Scutiri de taxe timp de cinci ani pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Ce propune ministrul Dezvoltării
CONTROVERSĂ Alarmă pe piața de sicrie din Europa. Sicriele chinezești sunt înregistrate la vamă ca scânduri și nu ca produse finite
18:16
Alarmă pe piața de sicrie din Europa. Sicriele chinezești sunt înregistrate la vamă ca scânduri și nu ca produse finite
FLASH NEWS Petrișor Peiu critică Guvernul după datele Eurostat privind prețul energiei electrice. România a avut cel mai ridicat tarif din Uniunea Europeană
18:05
Petrișor Peiu critică Guvernul după datele Eurostat privind prețul energiei electrice. România a avut cel mai ridicat tarif din Uniunea Europeană
NEWS ALERT Italia, paralizată de greve și proteste masive. Aproximativ un milion de oameni au ieșit pe străzi în peste 50 de orașe. La Roma, protestatarii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în poliție
18:05
Italia, paralizată de greve și proteste masive. Aproximativ un milion de oameni au ieșit pe străzi în peste 50 de orașe. La Roma, protestatarii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în poliție
AGRICULTURĂ România a exportat peste 10,5 milioane de tone de cereale și oleaginoase în patru luni. Grâul conduce clasamentul
17:34
România a exportat peste 10,5 milioane de tone de cereale și oleaginoase în patru luni. Grâul conduce clasamentul
NEWS ALERT Premierul Bulgariei neagă că ar fi dat vina pe România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este o neînțelegere”
17:26
Premierul Bulgariei neagă că ar fi dat vina pe România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este o neînțelegere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe