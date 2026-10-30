România a livrat pe piețele externe 10,53 milioane de tone de cereale și oleaginoase în primele patru luni ale sezonului comercial 2026-2027, potrivit datelor prezentate de expertul în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe. Exporturile au avut loc în intervalul 1 iulie – sfârșitul lunii octombrie, iar cele mai mari cantități au fost înregistrate la grâu, orz și rapiță.

Cifrele au fost prezentate de Cezar Gheorghe în emisiunea „Agricultura la Raport”, difuzată de Agro TV. Expertul a subliniat că rezultatul este cu atât mai important cu cât transportul cerealelor către piețele externe se confruntă cu probleme logistice, în special pe ruta către Portul Constanța.

Grâul, principala marfă exportată de România

Din totalul de 10,53 milioane de tone exportate, grâul ocupă primul loc, cu aproximativ 5 milioane de tone. Pe următoarele poziții se află orzul, cu 2,2 milioane de tone, și rapița, cu aproape 2 milioane de tone. Exporturile au inclus și aproximativ 665.000 de tone de porumb, respectiv 530.000 de tone de semințe de floarea-soarelui.

Cezar Gheorghe a apreciat rezultatele comerciale ale României și modul în care exportatorii au valorificat oportunitățile de pe piața internațională. Portul Constanța a avut un rol important în acest flux comercial, prin infrastructura sa trecând o parte semnificativă a mărfurilor agricole destinate piețelor externe.

Problemele Ucrainei au creat oportunități pentru exportatorii români

Evoluția exporturilor românești are loc într-un context internațional favorabil. Ucraina, unul dintre principalii exportatori de cereale din regiunea Mării Negre, se confruntă cu dificultăți logistice care afectează transportul și livrarea mărfurilor.

În plus, o parte din capacitatea de export a Ucrainei este orientată către produse agricole procesate, în special uleiuri vegetale. Aceste schimbări au lăsat mai mult spațiu pe anumite piețe pentru cerealele românești, care au câștigat teren în comerțul internațional.

Cu toate acestea, transportul cerealelor din România rămâne o provocare, în special din cauza dificultăților de logistică și a presiunii asupra infrastructurii de transport către Portul Constanța.

România mai are de exportat milioane de tone de grâu și orz

Pentru următoarele luni, estimările expertului indică un potențial important de export. România ar mai avea de livrat aproximativ 4 milioane de tone de grâu și între 600.000 și 700.000 de tone de orz.

Aceste cantități arată că exporturile de cereale pot continua într-un ritm susținut și în a doua parte a sezonului comercial 2026-2027, în funcție de evoluția cererii internaționale și de capacitatea infrastructurii logistice de a prelua volumele disponibile.