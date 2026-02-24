Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României

Luni seară, în studioul televiziunii Digi 24, intelectualul doctor Cristian Preda, de profesie intelectual – cum spuneam, politolog, filosof, profesor și om de stat, și-a rupt în bucăți și în semn de protest diploma de doctor în științe politice la „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales” din Paris. Revolta marelui om a fost provocată de faptul că guvernul Bolojan reduce valoarea în bani a sporului de doctorat și lovește, astfel, în oamenii studioși.

Cât să mai rabde și domnul Preda? Cât? A înghițit cu greu când guvernul Bolojan a lovit în bolnavi, a suportat de-abia abținându-se când guvernul Bolojan le-a ars la bani pe proaspetele mame, când i-a taxat pe veteranii de război, a strâns din dinți când persoanelor cu dizabilități le-a crescut impozitul pe proprietăți de la 0 la 100%, peste noapte, a suportat, a suferit în tăcere, a îndurat. Dar până când?

Acum două-trei săptămâni, Cristian Preda explica, în studioul aceleiași televiziuni, că lui i se pare normal că profesorilor li s-au micșorat veniturile prin majorarea normei didactice. El chiar fusese indignat în urmă cu câțiva ani, când fuseseră majorate salariile din învățământ fără ca profesorilor să li se ceară nimic în schimb. Prin majorarea normei didactice, spunea atunci profesorul Preda, guvernul Bolojan aproape că repara o nedreptate istorică.

Dar iată că are și Cristian Preda o limită. Este și el om, nu robot. Unele lucruri îl ating și pe el. Atât de tare încât este capabil de gesturi extreme, cum ar fi ferfenițirea definitivă a diplomei de doctor, o diplomă obținută pe merit, într-un sistem de învățământ cu tradiție și prestigiu, cum este cel din Franța.

Așa, de la distanță, multora le-o fi părut un gest sincer, revolta unui om căruia i-a ajuns cuțitul la os. Mai ales că până de curând domnul Preda a fost un susținător al lui Ilie Bolojan și al măsurilor nonsensuale luate de acesta. În septembrie 2025, Cristian Preda susținea așa-zisa reformă din învățământ, supraaglomerarea claselor, comasarea școlilor din mediul rural, mărirea normei didactice. Măsurile luate de Bolojan erau justificate de Preda pentru că, spunea el, profesorii sunt slab pregătiți, iar elevii din mediul rural sunt cam loaze, că nu ajung la facultate. Mai ales la aia unde predă el și unde a fost decan timp de 11 ani.

În august 2025, același Cristian Preda povestea că încă din 2022 i-a spus lui Ilie Bolojan că ar trebui să candideze la președinție, că e ce îi trebuie acestei țări.

Și, brusc, Cristian Preda a întors armele și i-a aruncat în față lui Ilie Bolojan rămășițele diplomei sale de doctor, stârnit că prim-ministrul României nu dă doi bani pe oamenii care au învățat.

Ce gest curajos, ce bărbat vertical, ce mare caracter.

Dacă nu știi nimic despre Cristian Preda, dacă-l vezi pentru prima dată în imaginile de la Digi 24, care au devenit rapid virale, probabil că ești tentat să îl crezi. În ciuda faptului că gestul său, ca și revolta sa, au fost pe cât de studiate, pe atât de mimate. La fel de false ca și exemplarul diplomei pe care l-a rupt în bucăți în fața camerei. Aș fi avut probleme să cred în onestitatea gestului lui și dacă diploma aceea ar fi fost exemplarul original, dar fiind vorba despre o copie circoteca televizată a domnului Preda este cu atât mai penibilă. Are fix valoarea unui „xerox color”; 33 de bani pe pagină.

Ce face Cristian Preda este cu atât mai penibil cu cât gestul vine de la unii dintre bogătașii sistemului de învățământ, un milionar adevărat în euro, bani pe care nu i-a obținut datorită diplomei sale de doctor, ci ca urmare a slugărniciei oportune, a capacității de a-și face preș caracterul îndoielnic în fața puternicilor zilei.

Secretar de stat la Externe vreo doi ani, pe vremea lui Băsescu, consilier prezidențial de două ori, sub Constantinescu și Băsescu, decan al Facultății de Științe Politice în timp ce era și secretar de stat și apoi consilier prezidențial și din nou decan al aceleiași facultăți după 2019, când și-a terminat mandatele de europarlamentar, Cristian Preda s-a îmbogățit realmente din politică.

Două mandate de europarlamentar, obținute din partea a două partide diferite (PD-L și PMP), au făcut ca în 2019, la finalul ultimului mandat, Cristian Preda să aibă în conturi echivalentul a 290.000 de euro și 709.000 de euro investiți în titluri de stat sau obligațiuni. Milionar fără 1.000 de euro, bani pe care cu siguranță îi avea cash în prin casă.

Ca orice traseist care se respectă, Cristian preda și-a încheiat cariera politică activă în al treilea partid, PLUS-ul lui Dacian Cioloș, după care s-a întors ca decan la facultate, să fie guru lumii politice și să obțină în continuare venituri de aproximativ 150.000 de lei pe an doar din salariu.

Evident că, la banii lui, Cristian Preda nu stă în cele câteva sute de lei reprezentate de sporul pentru doctorat. Orice ar spune, nu doctoratul acela l-a ajutat să ajungă milionar, ci capacitatea lui de a intra pe sub pielea unor oameni precum Traian Băsescu.

Revoltatul de astăzi ar fi făcut și chiar a făcut orice pentru o leafă bună la Bruxelles și un mâine lipsit de griji. Între 2009 și 2014, în primul mandat de eurodeputat, principalul să rol în Parlamentul European a fost acela de bonă a Elenei Băsescu. Îi stătea alături în băncile PE, având grijă ca micuței să nu i se urce la cap „succesurile” și nu-și facă naibii de râs ilustrul tată.

Pe Cristian Preda nu l-a deranjat nepotismul din familia Băsescu, așa cum nu l-a deranjat nici imaginea de coruptă a Elenei Udrea. Până s-a văzut cu sacii în căruța celui de-al doilea mandat de europarlamentar și cu banii în conturi, Preda se tăvălea cu Udrea pe nisipul plajei de la Neptun, din fața vilei prezidențiale, în aplauzele stăpânului Băsescu, desenând inimioare pemepiste. După care, abrupt, s-a aliat cu Monica Macovei, pe care anterior o lovise din toate pozițiile pentru a-i provoca plăcere aceluiași Băsescu. Cum am spus, mare caracter.

Peste 3 ani, când va avea frumoasa vârstă de 63 de ani, Cristian Preda va putea să-și revendice pensia de europarlamentar, de 3-4.000 de euro pe lună. Chiar i se fâlfâie lui că i-a tăiat Bolojan câteva sute de lei din sporul de doctorat.

Și, atunci, de ce a întors armele, de ce s-a pretat la un circ atât de ieftin și de ce l-a atacat pe Bolojan, pe care până mai ieri îl cimenta pe soclul de salvator al națiunii?

Cel mai probabil lui Cristian Preda îi lipsea din insectar demnitatea de ministru. Și cum era un loc disponibil la Educație, de atâta vreme, domnul Preda s-a gândit că nu i-ar displăcea deloc să fie, măcar până la rotativă, ministru al Învățământului. O fi transmis mesajele necesare, o fi bătut apropourile cuvenite, dar se vede treaba că Bolojan i-a dat cu ușa în nas. Și pe bună dreptate. Când ești 5 ani profesorul particular al Elenei Băsescu și o înapoiezi familiei la fel de tută cum ai luat-o, cum poți pretinde că vei reuși să îmbunătățești procesul educațional pentru 3 milioane de copii?

Oricum, supere aceste elite fripturiste ale României. Cum li se rupe lor atunci când milioane de compatrioți sunt împinși înspre sărăcie, dar încep să urle ca o pisică în călduri când câte un politruc pe care tot ei l-au ajutat să se urce-n copac îi zgârie nițeluș pe portofel…

AUTORUL RECOMANDĂ: