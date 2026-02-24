Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”

Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică. La finalul ședinței, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că măsurile marchează „o tranziție strategică” pentru România.

Potrivit ministrului, România va avea „un instrument” pentru atragerea investițiilor de peste 1 miliard de lei și introduce pentru prima dată creditul fiscal dedicat companiilor care investesc și își extind activitatea.

„Cred că adoptarea reprezintă pentru România o tranziție strategică, de la o creștere bazată pe consum, la o creștere bazată pe investiții. Ne îndreptăm atenția în aceste zone, nu în consum pentru că am constatat în ultimii ani că acest consum pe care ne-am bazat ne-a adus în dezechilibru bugetar. România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investițiilor, pentru a proiecta lidership în investiții. Bonificațiile fiscale sunt foarte importante, toată partea fiscală este foarte importantă. Ca și noutăți nu sunt foarte multe, schema de resurse minerale va merge la Economie. În sfârșit România are un instrument de a atrage investiții de peste un miliard de lei. Introducem pentru prima dată creditul fiscal pentru care avem niște scheme dedicate pentru atragerea și scalarea mediului de business,” a declarat Nazare.

Impactul bugetar estimat pentru 2026 este de aproximativ 2,1-2,2 miliarde de lei, sumă care, potrivit Guvernului, va fi compensată parțial prin reformele administrative și prin creșterea investițiilor.

Ce conține pachetul de relansare economică

Facilități fiscale majore: Credit fiscal de 10% pentru cercetare-dezvoltare, amortizare accelerată și superaccelerată (până la 65%) pentru active achiziționate în 2026, deduceri suplimentare pentru listarea la bursă, majorare prag mijloace fixe amortizabile de la 2.500 la 5.000 lei, facilități pentru investiții în acțiuni, obligațiuni și ETF-uri (deducere limitată la echivalentul a 400 euro).

Creștere plafon TVA la încasare: De la actualul nivel la 5 milioane lei în 2026 și 5,5 milioane lei din 2027.

Bonificații pentru conformare: 3% din impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe venit pentru persoane fizice, dacă plata este la termen.

Cota unică pentru microîntreprinderi: Introducerea cotei de 1% în loc de sistemul actual cu două cote.

Scheme de ajutor de stat: Valoare cumulată de 3,95-5 miliarde euro până în 2032, pentru investiții în industria prelucrătoare (minim 50 mil. lei, buget 1,05 mld. euro), cercetare-dezvoltare, apărare, minerale critice, diaspora și competitivitate regională; granturi, credite fiscale pe 7 ani.

Finanțări prin instituții statale: 1 miliard lei către BID pentru operațiuni în nume de stat (2026-2030), garanții de portofoliu de peste 6 mld. lei pentru microîntreprinderi, rol extins pentru Exim Banca în exporturi și modificări pentru investiții mai mari în fonduri private prin pensii private.

Domenii prioritare și impact: Focus pe sectoare cu deficit comercial (procesare industrială, minerale critice ca cupru și grafen), atragere investiții peste 200 mil. euro; impact bugetar 2,1-2,2 mld. lei în 2026, mitigat de reforme administrative.

AUTORUL RECOMANDĂ: