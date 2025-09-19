Prima pagină » Opinii » Donald Trump la Londra : fastul regal, remediu pentru divergențe?

Ștefan Popescu
19 sept. 2025, 12:10, Opinii
Fastul protocolar pus în centrul vizitei de stat a președintelui Statelor Unite la Londra a fost un instrument diplomatic destinat să transmită un mesaj Washingtonului : nu dorim ca diferențele de viziune pe anumite subiecte (Ucraina și Palestina) să pună în pericol așa-numita « special relationship », relația specială.

Washingtonul și Londra, conștiente de relația lor strategică, s-au focalizat în mod pragmatic pe subiectele care apropie : soclul securitar reprezentat de AUKUS (alianța tehnologică și securitară indopacifica SUA-Marea Britanie-Australia) și Tech Prosperity Deal, înțelegerea tehologică menită să creeze o axă industrială americano-britanică destinată să crească competitivitatea față de China.

Rămâne de văzut dacă britanicii își vor racorda cu SUA viziunea în ceea ce privește și Ucraina.  Afacerea Skripal și umilința suferită de britanici care n-au avut capacitatea să protejeze un agent care a colaborat cu ei a reprezentat un adevărat traumatism care a trezit în Londra reflexele « Marelui Joc » » din secolul al XIX-lea, a marii rivalități cu Rusia. Însă inițiativele independente, fără consultarea prealabilă a Washingtonului, nu au fost apreciate peste Atlantic.

Îndeosebi operațiunea « Pânză de păianjen » care a vizat distrugerea unor bombardiere din componenta descurajării strategice ruse au dus relația dintre Washington și Londra la cote neobișnuit de scăzute. Decizia ulterioară a președintelui Donald Trump de a nu mai împărtăși cu Ucraina informații culese prin intermediul Alianței celor 5 Ochi (Five Eyes) este o ilustrare a acestui fapt.

Vizita de stat a președintelui Donald Trump scoate în evidență și o dilemă britanică – prioritatea pentru relația specială cu Statele Unite poate însemna o accentuare a distanței față de Uniunea Europeană. Colaborarea tehnologică cu Washingtonul (în IA, informatică cuantică, industria nucleară), investițiile de miliarde anunțate de Microsoft și Google presupun o aliniere reglementară la standardele americane, în detrimentul cooperării cu Bruxelles-ul.

În concluzie, vizita de stat a președintelui american ne-a arătat o alianță indispensabilă care încearcă să se reinventeze pe plan tehnologic și industrial, să se consolideze pe dimensiunea indo-pacifică, fără încă a reuși să disipeze complet divergențele din trecutul recent (raportarea față de recunoașterea statului palestinian la conferința de presă Trump-Starmer este exemplară în această privință).

