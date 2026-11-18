Ilie Bolojan, fostul premier al României, a oferit un prim interviu pentru Digi24, după scandalul național dezvăluit de Gândul, în care a folosit mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a transporta invitații de la nunta fiicei sale. Există însă o întrebare cheie, pe care o așteaptă toată lumea și la care premierul nu a răspuns, dar nici nu a fost întrebat frontal: A dat ordin SPP ca invitații respectivi să fie transportați de la Aeroportul Oradea la hotel sau nu? Atenție: fostul premier nu a negat nicio secundă că invitații de la nuntă ar fi fost plimbați cu SPP-ul, a spus doar că este obligat de lege să aibă pază SPP – o minciună, pentru că fostul demnitar poate renunța oricând.
Încă din capul interviului, Ilie Bolojan a anunțat: „nu vreau să fac alte comentarii legate de tot ce s-a scris”. Jurnalistul Digi24 i-a adresat o primă întrebare, deschisă: „Ce s-a întâmplat?”
Fostul prim-ministru a replicat: „În aceste zile am avut o hărțuială și un festival de minciuni, care sunt efectul unui botez (pauză de vorbire – n. red.) nereușit de la Timișoara.”
Ilie Bolojan nu numai că, în termeni practici, dă vina pe PSD pentru scandalul iscat de folosirea mașinii SPP, dar după cuvântul „botez” face o pauză în vorbire. În lecțiile de comunicare se spune: pauza este folosită după o idee, pentru a întipări mesajul în mintea auditoriului. Dar asta este mai mult o observație.
Faptele: Nicio secundă Ilie Bolojan nu a răspuns la întrebarea pe care o așteaptă toată România: A dat ordin SPP ca invitații respectivi să fie transportați de la Aeroportul Oradea la hotel sau nu?
Moderatorul Digi24 a insistat însă cu o întrebare: Deci mașina a fost, întotdeauna, cu dumneavoastră”
Ilie Bolojan a răspuns: „Mașina a fost o parte cu mine, o parte nu. Sunt zile în care am dat declarație și am rămas pe cont propriu.”
Potrivit legii, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) asigură protecția demnitarilor români și străini, a familiilor acestora, precum și a altor categorii stabilite prin lege sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Este vorba de lega nr. 191/1998
Dacă Ilie Bolojan a beneficiat de mașina SPP sau nu în perioada nunții – așa cum a spus la Digi24 – nu este o încălcare a legii, întrucât premierul are dreptul – nu obligația – de a beneficia de protecția SPP încă doi ani după terminarea mandatului.
Transportul nuntașilor cu mașina SPP, însă, nu este nici în lege și nici în hotărârile CSAT.
Gândul a dezvăluit că fostul premier Ilie Bolojan a folosit mașina SPP pentru a transporta nuntașii fiicei sale, de la Aeroportul din Oradea la hotel. Scandalul a degenerat și, la nivelul Parlamentului, s-a făcut o comisie de anchetă care să stabilească dacă Ilie Bolojan a încălcat legea sa nu.