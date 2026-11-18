Ilie Bolojan, fostul premier al României, a oferit un prim interviu pentru Digi24, după scandalul național dezvăluit de Gândul, în care a folosit mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a transporta invitații de la nunta fiicei sale. Există însă o întrebare cheie, pe care o așteaptă toată lumea și la care premierul nu a răspuns, dar nici nu a fost întrebat frontal: A dat ordin SPP ca invitații respectivi să fie transportați de la Aeroportul Oradea la hotel sau nu? Atenție: fostul premier nu a negat nicio secundă că invitații de la nuntă ar fi fost plimbați cu SPP-ul, a spus doar că este obligat de lege să aibă pază SPP – o minciună, pentru că fostul demnitar poate renunța oricând.

La ce întrebări a răspuns Ilie Bolojan

Încă din capul interviului, Ilie Bolojan a anunțat: „nu vreau să fac alte comentarii legate de tot ce s-a scris”. Jurnalistul Digi24 i-a adresat o primă întrebare, deschisă: „Ce s-a întâmplat?”

Fostul prim-ministru a replicat: „În aceste zile am avut o hărțuială și un festival de minciuni, care sunt efectul unui botez (pauză de vorbire – n. red.) nereușit de la Timișoara.”

Ilie Bolojan nu numai că, în termeni practici, dă vina pe PSD pentru scandalul iscat de folosirea mașinii SPP, dar după cuvântul „botez” face o pauză în vorbire. În lecțiile de comunicare se spune: pauza este folosită după o idee, pentru a întipări mesajul în mintea auditoriului. Dar asta este mai mult o observație.

Faptele: Nicio secundă Ilie Bolojan nu a răspuns la întrebarea pe care o așteaptă toată România: A dat ordin SPP ca invitații respectivi să fie transportați de la Aeroportul Oradea la hotel sau nu?

Moderatorul Digi24 a insistat însă cu o întrebare: Deci mașina a fost, întotdeauna, cu dumneavoastră”

Ilie Bolojan a răspuns: „Mașina a fost o parte cu mine, o parte nu. Sunt zile în care am dat declarație și am rămas pe cont propriu.”

Ce spune legea

Potrivit legii, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) asigură protecția demnitarilor români și străini, a familiilor acestora, precum și a altor categorii stabilite prin lege sau hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Este vorba de lega nr. 191/1998

Dacă Ilie Bolojan a beneficiat de mașina SPP sau nu în perioada nunții – așa cum a spus la Digi24 – nu este o încălcare a legii, întrucât premierul are dreptul – nu obligația – de a beneficia de protecția SPP încă doi ani după terminarea mandatului.

Transportul nuntașilor cu mașina SPP, însă, nu este nici în lege și nici în hotărârile CSAT.

Alai cu SPP la nuntă

Gândul a dezvăluit că fostul premier Ilie Bolojan a folosit mașina SPP pentru a transporta nuntașii fiicei sale, de la Aeroportul din Oradea la hotel. Scandalul a degenerat și, la nivelul Parlamentului, s-a făcut o comisie de anchetă care să stabilească dacă Ilie Bolojan a încălcat legea sa nu.