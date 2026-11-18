Președinții Federației Ruse și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, s-au întâlnit, miercuri, în cadrul unei recepții festive organizate în marja summitului APEC din China. Împreună cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, liderii și-au strâns mâinile și au purtat o scurtă conversație „în picioare”, transmite RIA Novosti, citată de Gazeta.ru.

Potrivit agenției, Putin și Trump, împreună cu președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și-au strâns mâinile și au purtat o scurtă discuție „în picioare”.

„Ce mai faceți?”, l-ar fi întrebat Trump pe Putin, strângându-i mâna președintelui Federației Ruse. Acesta a ridicat degetul mare în semn de aprobare, relatează RIA Novosti.

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Potrivit sursei citate, recepția are loc la Centrul de Schimburi Internaționale din Shenzhen (Shenzhen International Exchange Center), organizată în numele președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, în onoarea liderilor economici ai Forumului APEC. Centrul este situat în districtul Futian, pe teritoriul Parcului Xiangmi.

Complexul include, de asemenea, Centrul Cultural și Financiar din Shenzhen și Centrul Internațional pentru Arte Teatrale.

Potrivit TASS, trei tipuri de vin și caviar negru sunt oferite oaspeților la recepția oficială organizată de Xi Jinping pentru participanții la summitul APEC. Fiecare masă este decorată cu aranjamente din trandafiri roz.

Reuniunea trilaterală istorică dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin are loc joi, 19 noiembrie, începând cu ora locală 14:30 (08:30, ora României). Potrivit CNN, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a precizat că Trump și Putin vor mai avea ocazia să discute de mai multe ori pe parcursul summitului, inclusiv într-o posibilă întâlnire bilaterală.

Discuțiile vor marca cea de-a opta întâlnire față în față dintre liderii Rusiei și Statelor Unite pe parcursul celor două mandate prezidențiale ale lui Trump.

Potrivit lui Yuri Ușakov, contactele dintre președinții Rusiei și Statelor Unite nu se vor limita la o singură întâlnire, ci vor avea loc „atât în picioare, cât și pe scări și în fotolii”. În același timp, Ușakov a precizat că, indiferent de format, liderii vor purta o discuție completă.

„Liderii se vor întâlni, vor avea, credeți-mă, o discuție completă, indiferent dacă vor sta în fotolii, pe scaune, pe taburete sau dacă vor pur și simplu vor discuta în picioare, privindu-se în ochi”, a explicat consilierul prezidențial.

El a adăugat, de asemenea, că întâlnirea dintre Putin și Trump va fi una restrânsă — fără participarea unor delegații numeroase.

Ce vor discuta Putin și Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a dezvăluit că, în cadrul întâlnirii, Putin și Trump vor aborda tema Ucrainei și problema Iranului. În plus, liderii ar putea discuta și despre viitorul summit G20 de la Miami, la care președintele Federației Ruse a fost invitat oficial anterior de partea americană.

Vizita lui Putin în China

Vladimir Putin a sosit în China cu o zi înainte de începerea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care se desfășoară în perioada 18-19 noiembrie în orașul chinez Shenzhen. La aeroport, el a fost întâmpinat de Cai Qi, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, precum și de garda de onoare a Armatei Populare de Eliberare a Chinei, însoțită de o fanfară militară.

Președintele Federației Ruse și-a început participarea la eveniment cu un discurs în fața Consiliului de Afaceri al APEC. Ulterior, acesta a purtat discuții cu liderul Chinei la reședința oficială „Cilin Shan Zhuang” — întâlnirea a început într-un cadru oficial și a continuat sub forma unui mic dejun de lucru. Putin a descris discuțiile cu Xi Jinping drept o conversație detaliată cu un bun prieten.

Potrivit lui Peskov, în cadrul discuțiilor, liderii Federației Ruse și ai Chinei au abordat, printre altele, și tema soluționării crizei din Ucraina. Vladimir Putin a menționat, în special, contactele pe care le-a avut la Moscova cu emisarii speciali ai președintelui SUA, Steve Whitcoff și Jared Kushner, și l-a informat pe Jinping cu privire la situația din zona operațiunilor militare speciale.

Înainte de interacțiunea de la summitul APEC din Shenzhen, Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit ultima dată față în față pe 15 august 2025, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.