PPC Energie majorează cu 0,31 lei/kWh tariful pentru clienții casnici din serviciul universal. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 18,8%. La un consum de 100 kWh, factura va fi cu 31 de lei mai mare. Modificarea nu se aplică automat clienților cu contracte la preț fix. Noul preț per kWh va fi de 1,96 lei/kWh.

Majorarea vizează doar clienții PPC Energie din serviciul universal. Cei cu abonamente la preț fix, precum PPC Relaxat, PPC Fix Verde, PPC Fix sau PPC Fix Anual, își păstrează tariful stabilit în contract, pe perioada de valabilitate a acestuia.

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La un consum de 100 kWh, costul crește de la 165 la 196 de lei, iar pentru 200 kWh, de la 330 la 392 de lei. Diferențele sunt calculate la același consum și nu reprezintă valori garantate ale facturilor. Prețul final diferă în funcție de distribuitor și de eventualele costuri fixe din contract. Facturile se emit lunar și trebuie achitate în 15 zile. Dacă perioada de facturare include schimbarea tarifului, consumul se împarte proporțional între cele două prețuri.

Până la 1 ianuarie 2027, clienții sunt sfătuiți să verifice tariful și valabilitatea ofertei în contract, factură sau contul myPPC. De asemenea, pot compara prețurile altor furnizori în comparatorul POSF/ANRE. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu întrerupe alimentarea cu energie, precizează PPC. Clienții pot solicita și o ofertă cu preț fix, conform condițiilor contractuale, notează Profit.ro.

Grupul PPC cumpără Flanco

Grupul grec PPC, care a preluat operațiunile Enel din România, a anunțat achiziția retailerului Flanco. Subsidiara Kotsovolos va cumpăra toate acțiunile companiei de la Iulian Stanciu și Dragoș Sîrbu, tranzacția evaluând Flanco la 35 de milioane de euro. Prin tranzacție, PPC intră pe piața românească de retail, evaluată la aproximativ 3,6 miliarde de euro. Flanco ocupă locul al doilea în acest sector și operează 150 de magazine în peste 100 de orașe. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ