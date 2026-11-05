Ștefan Popescu: Îngrijorătoarea vizită a subsecretarului american Elbridge Colby la Bucureşti: SUA nu oferă nimic României

Despre vizita domnului Elbridge Colby la București, subsecretarul de stat american pentru politica de apărare, avem numai comunicatele autorităților române. Toate exprimă numai ceea ce noi transmitem americanilor : îngrijorările cu privire la securitatea din regiunea Mării Negre, atacurile și incursiunile dronelor în apele aflate în sfera noastră de responsabilitate, dorința de a fi menținută și chiar marită prezența militară americană și disponibilitatea de a finanța această prezență. Nimic din ceea ce ne-a transmis partea americană. Ministrul nostru de Externe, dl. Neculăescu, într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, ne-a oferit totuși un detaliu : emisarul american a evocat conceptul de NATO 3.0, cu alte cuvinte asumarea de către europeni a principalelor responsabilități în materie de apărare. Citind printre rânduri, acest detaliu ne indică faptul că nu se pune problema creșterii prezenței militare americane la Marea Neagră. Pentru a ști acest lucru nu trebuie însă să ai nu știu ce expertiză în domeniul relațiilor internaționale. Tocmai de aceea este de neînțeles mesajul domnului ambasador Lazurcă, consilierul președintelui pentru securitate națională în cele două intervenții ale domniei sale, la CNN și pe Daily Signal. Personal, consider că pentru a fi luați în serios de americani trebuie să le prezentăm cereri realiste. Sau poate plecăm de la principiul evocat de marele comic italian Totò, el cautandu-și o slujbă de portar la Banca Centrală a Italiei, a scris totuși în cerere că este interesat să fie director general. Luat în primire de soție pentru această cerere nerealistă, acesta îi replică : Tu nu știi că dacă vrei să obții puțin trebuie să ceri mult ? După cum exprimarea interesului american pentru eventuale resurse ale României, îmi arată că încă nu avem ce să punem în agenda de cooperare economică. Să nu închei totuși referirile la comunicarea autorităților române. Tot într-o intervenție la un post de televiziune, dl. Ministru al Apărării Oprea, înaintea vizitei dlui Colby ne-a oferit și domnia sa un detaliu despre agenda discuțiilor : baza Mihail Kogălniceanu. Tot printre rânduri, acest detaliu ne arată îngrijorarea autorităților române cu privire la intențiile părții americane față de această locație, dacă au fost redimensionate sau sunt menținute.

Să vedem acum ce au comunicat polonezii despre vizita dlui Colby, atât în presă cât și în comunicatele oficiale pentru a face o comparație cu comunicatele noastre. Ca o paranteză, această comparație ar fi fost un exercițiu elementar pentru jurnaliștii care au relatat despre vizita de la București a înaltului oficial american.

În Polonia, oficialul care este nr. 2 din Pentagon a participat la Cracovia la reuniunea grupului de la Bergen, grup despre care am scris în paginile Gândul și despre care am atras atenția asupra marginalizării și mai mari a Mării Negre. Pentru autoritățile noastre, faptul că dl. Colby a avut ca etape ale turneului său european, Polonia și România, « reflectă că cele două reprezintă pilonii flancului estic al NATO ». Mă întreb când se emit asemenea afirmații dacă sunt și gândite sau oare punctajele care exprimau realități strategice din trecut nu au fost încă revizuite ?

În marja reuniunii de la Cracovia, dl. Colby a purtat discuții cu Paweł Zalewski, secretar de stat (viceministru) în cadrul Ministerului Apărării Naționale din Polonia. Și aici este o lecție pentru România și mai ales pentru oficialii noștri posesori de certificate de la Institutul Diplomatic : dl. Colby putea fi cel mult primit de un ministru, nu de președinte. Un demnitar se poate întâlni cu un oficial aflat cel mult cu o treaptă în minus în ierarhie ! E vorba de demnitatea României ! Dar ce relatează presa poloneză despre întâlnirea Colby-Zalewski ? Că decizia despre o bază permanentă a SUA pe teritoriul polonez ar urma să vina peste câteva săptămâni. Polskie Radio în engleză relatează într-un material dedicat discuțiilor cu dl. Colby că: discuțiile cu americanii au decurs bine, problema bazei permanente va căpăta un nou impuls, o decizie ar putea fi luată în câteva săptămâni, mai sunt însă câteva etape de parcurs și că decizia finală aparține președintelui american Donald Trump. Prestigiosul cotidian polonez conservator Rzeczpospolita ne oferă și informația că partea americană a solicitat Polonia pentru organizarea reuniunii grupului de la Bergen.

Exista însă și un comunicat american pe site-ul Pentagonului care face referire NUMAI la Polonia și la reuniunea grupului de la Bergen pe care îl redau în întregime:

« Subsecretarul Departamentului de Război pentru Politică, Elbridge Colby, și subsecretarul Departamentului de Război pentru Achiziții și Întreținere, Michael Duffey, se află astăzi la Cracovia, în Polonia, pentru a se întâlni cu Grupul de la Bergen (Bergen Group). Acesta este un grup select de aliați NATO care își îndeplinesc rapid și integral Angajamentele de la Haga, tratează cu seriozitate descurajarea și apărarea și dispun de capacitatea necesară pentru a contribui. Această întâlnire, la care vor participa și reprezentanți ai NATO, USEUCOM (Comandamentul European al Statelor Unite) și ai Departamentului de Stat, va continua progresele înregistrate la reuniunea grupului din iunie, de la Bergen, Norvegia, pentru a avansa agenda NATO 3.0 ».

În final, lipsa oricărei referiri în comunicatele romanești (aici incluzând și presa și vectorii oficioși) la mesajele transmise de SUA în discuțiile cu președintele României și cu miniștrii români ai Externelor și Apărării, spune și aceasta ceva : America nu a comunicat nimic cu care se putea ieși public și prezenta drept rezultat. Și mai este ceva: dl. Colby a fost mesagerul care le-a transmis balticilor să fie mai moderați față de Federația Rusă.