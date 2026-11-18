O Școală Națională de Diplomație, subordonată Ministerului Educației și Cercetării, ar urma să pregătească specialiști în relații internaționale, potrivit unui proiect susținut de deputatul AUR Cosmin Corendea. Este vorba despre o instituție publică ce ar urma să preia atribuțiile și patrimoniul Institutului Diplomatic Român (IDR). Noua structură ar putea organiza programe de masterat, doctorat și cursuri de pregătire profesională pentru persoanele interesate de o carieră în diplomație și relații internaționale.

Cosmin Corendea propune o Școală Națională de Diplomație care să preia Institutul Diplomatic Român

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Cosmin Corendea a depus un proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Diplomație, o instituție menită să contribuie la pregătirea unor profesioniști capabili să reprezinte interesele României în relațiile internaționale și să răspundă provocărilor tot mai complexe ale diplomației moderne.

Inițiativa figurează în evidențele parlamentare din 28 octombrie, cu numărul B602/2026. Senatul este prima Cameră sesizată, iar propunerea se află în etapa înregistrării pentru dezbatere.

Inițiativa legislativă urmărește crearea unui cadru instituțional care să reunească pregătirea profesională, formarea academică și cercetarea în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al politicii externe.

Noua instituție ar deveni succesoarea IDR, preluând patrimoniul, drepturile și obligațiile acestuia în condițiile prevăzute de proiect. Sediul propus este în București, într-un imobil de pe Bulevardul Primăverii, pus gratuit la dispoziție de Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Programe de doctorat, masterat și cursuri de perfecționare

Potrivit inițiativei legislative, Școala Națională de Diplomație ar urma să ofere mai multe forme de pregătire, în funcție de experiența și obiectivele profesionale ale cursanților.

Absolvenții de facultate interesați de o carieră diplomatică ar putea urma programe de masterat și, ulterior, studii doctorale în domeniu.

În paralel, instituția ar organiza cursuri de specializare și perfecționare destinate persoanelor care activează deja în diplomație, politică externă și relații internaționale.

Școala ar include și o componentă dedicată relațiilor internaționale, însă, potrivit deputatului AUR, profilul său ar fi diferit de cel al facultăților de specialitate existente în universitățile românești.

Pregătirea s-ar adresa personalului Ministerului Afacerilor Externe, diplomaților, angajaților altor instituții publice, persoanelor din mediul privat și diplomaților străini.

Totuși, absolvirea nu ar asigura automat un post în Ministerul Afacerilor Externe sau intrarea în Corpul diplomatic și consular. Candidații trebuie să parcurgă procedurile de recrutare aplicabile acestor funcții.

Vezi aici documentul complet.