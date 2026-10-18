Ion Cristoiu: Europa în flăcări

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația tensionată din Europa și cauzele protestelor din țările europene.

„Chiar dacă ar fi puțin exagerat, prin nevoia de senzațional, am putea spune că în zilele din urmă Europa a fost în flăcări. A fost impropriu spus pentru că s-ar putea înțelege că nu mai este. Este. Acest „în flăcări” este și la propriu, și la figurat. La figurat pentru că sunt demonstrații violente în mai toate țările occidentale și la propriu pentru că în unele țări, în Franța cu deosebire, se practică ceea ce se numește „a da foc”. Nu e de menirea mea să critic sau să apreciez aceste mișcări. Menirea noastră este să le explicăm.

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Cu ceva timp în urmă, am discutat la Marius Tucă Show despre faptul că liderii occidentali continuă ajutorul pentru Ucraina, care este o gaură neagră. Zilele trecute a venit Volodimir Zelenski și a spus la Consiliul European: „Scoate banul Avem nevoie de 70 de miliarde de euro!”, din scurt. Acești 70 de miliarde, adăugați la cei 90 de miliarde, la ce a mai dat bonus Ursula, sunt sume amețitoare care trebuie date de cetățenii din țările occidentale, inclusiv din România, din taxe și impozite”, a declarat Ion Cristoiu.

„Aceasta este una dintre cauzele mișcărilor de protest”

„De asemenea, discutam și despre luarea banilor de la Sănătate, Învățământ, de la Protecție Socială, și vârârea lor în înarmare. Împreună cu Marius Tucă, discutam la vremea respectivă de ce nici măcar nu bombăne occidentali. Și am spus că încă au osânză. Dar la un moment dat se va termina și osânza și, slăbiți, vor ieși în stradă. Iată că așa s-a întâmplat. Aceasta este una dintre cauzele mișcărilor de protest care sunt în Franța, Albania, Belgia, Grecia, Germania, Italia, Spania. Din pandemie, Europa a ieșit slăbită economic și ar fi fost de așteptat să se întrămeze.

Numai că s-a trecut într-o noapte de la pandemie, la Războiul din Ucraina și Europa occidentală, Europa Uniunii Europene s-a implicat în acest război de partea Ucrainei. La început, cu ajutoare umanitare, cu favorizarea refugiaților ucraineni, după asta cu bani, cu arme. Ucraina se dovedește o gaură neagră deoarece cam trei sferturi din banii primiți de Ucraina se scurg în buzunarele oligarhilor, corupților din Ucraina. Războiul pare fără sfârșit, America se retrage treptat, și atunci acest ajutor ținut secret în unele țări, precum România, împovărează bugetul și contribuie la creșterea costului vieții”, a adăugat publicistul.

„Cetățenii nu mai văd în guvern, în putere, ceva de-al lor”

„Înarmarea este și ea din buget. Încetul cu încetul, occidentalii au descoperit că au strâns atât de tare cureaua încât deja au fost sugrumați. De aici ieșitul în stradă, chiar și violența. Ea nu este programată, dar pe o asemenea stare de tensiune socială, se ajunge.

Nu în ultimul rând, liderii occidentali au născocit acel cordon sanitar prin care partide care au 20% sau sunt pe locul doi la alegeri sunt ținute departe de putere și atunci se formează guverne slabe, nereprezentative pentru poporul respectiv și cetățenii nu mai văd în guvern, în putere, ceva de-al lor. Și sigur că ies în stradă și de aici și aceste violențe”, a conchis Ion Cristoiu.