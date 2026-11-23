În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție formarea unui partid prezidențial care să îl sprijine pe Nicușor Dan.

În ultimul timp s-a reaprins discuția despre lucrul la un partid prezidențial. Evenimentul își are cauza într-o serie de declarații ale lui Nicușor Dan privind anul 2028, anul alegerilor parlamentare, despre care el a spus că se teme. Din nou, după principiul „Gura bate fundul”, provocând suspiciunea că e gata să anuleze și parlamentarele. Apoi, la numirile de prefecți și subprefecți s-a remarcat o prezență a unor oameni ai președintelui, dintre finanțatori, dar și ai partidului Mișcarea Populară, aparținând pe vremuri lui Eugen Tomac, lucru care a sporit speculațiile că Eugen Tomac este cel care lucrează la acest partid.

Nu în ultimul rând, declarațiile liderilor AUR despre formarea unui partid așa-zis suveranist, frecventabil, bruxellesizat, chiar și progresist. Din câte v-ați dat seama, am folosit „se lucrează”, nu că lucrează el, pentru că avem de-a face cu o camarilă a lui Nicușor Dan din care fac parte oameni din Sistem care lucrează ca la un soi de trenuleț electric. Nicușor Dan stă pe covor ca de obicei și nu are cu ce să se joace și atunci s-au gândit cei mari să îi facă un trenuleț electric. Și se lucrează ca acest trenuleț numit Partidul Prezidențial”, a declarat Ion Cristoiu.

„Un partid mort chiar din clipa apariției”

„Așa cum se vede din discuții, se vrea un partid suveranist acceptat de Ursula von der Leyen, de Macron, de puterile protectoare, un partid în care vor intra disidenții din PNL, tot mai mătrășit din funcșii de către Ilie Bolojan. Se va încerca să se rupă ceva și de la AUR. Sigur o să vină și turiștii suveraniști de la Șoșoacă, de la Anamaria Gavrilă. Au plecat niște cetățeni, niște parlamentari, au trecut la neafiliați, nici nu știm pe unde sunt. Știm că au plecat și s-ar putea ca rătăcind prin deșertul neapartenenței la un grup parlamentar să ajungă în acest partid prezidențial. Marea problemă este că se prefigurează un partid în genul Frontului Renașterii Naționale.

Lui Carol al II-lea i s-a pus la dispoziție de către Armand Călinescu, care era omul lui de încredere și ministru de Interne după lovitura de stat din 10-11 februarie, Frontul Renașterii Naționale care s-a dovedit a fi o catastrofă pentru că era un partid în care trebuia să te înscrii obligatoriu dacă erai funcționar, fără nicio legătură cu Carol al II-lea. Așa pare a se întâmpla și cu Partidul Prezidențial. Sigur, președintelui îi este interzis să lucreze el la un partid, dar undeva, măcar în culise, să îi cunoască pe cei care vor face parte. Nefiind vorba de o persoană pentru care se face acest partid să pună suflet, va ieși ceva în genul Frontului Renașterii Naționale, adică un partid mort chiar din clipa apariției”, a conchis Ion Cristoiu.