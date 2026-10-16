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Ion Cristoiu: Ilie Bolojan împlinește visul lui Ion Iliescu – Opoziție constructivă

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„Luca Niculescu a depus, la Parlament, lista guvernului și programul de guvernare, am intrat pe ultima sută de metri, sigur este că va avea loc votul de învestitură, aproape sigur că guvernul va trece, pentru că suntem în Istorie și în orice moment, în Istorie, se pot întâmpla lucruri care să dea peste cap planurile omenești, pentru că, în Istorie este valabilă zicala românească: „omul propune, Dumnezeu dispune”, considerând că Dumnezeu acționează asupra oamenilor, prin intermediul Istoriei”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

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