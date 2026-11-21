„Printr-o decizie semnată de Luca Niculescu și publicată în Monitorul Oficial, din 18 noiembrie 2026, multe din prerogativele premierului sunt transferate vicepremierului PSD, Marian Neacșu. Operațiunea a avut loc, potrivit aricolului 29 din OUG a Guvernului privind Codul Administrativ, care permite ca premierul să delege, prin decizie, atribuțiile vice-primminiștrilor”, și-a început publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„Deși purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că, fiind vorba de un singur vicepremier, Marian Neacșu nu beneficiază de nicio putere în plus față de perioada când era vicepremier în alte Guverne. Deși, e limpede că, prin această decizie, premierul de facto este Marian Neacșu. S-au ridicat foarte multe întrebări în legătură cu această decizie unică în postdecembrism, dar obișnuită în cazul multor miniștri din Guvernele anterioare, când ministrul delega secretarului general toate prerogativele privind semnarea unor documente. Elena Udrea, în dialogul meu cu Domnia Sa, de pe Realitatea Plus, a explicat că atunci când era ministru al Turismului delegase Secretarului General prerogativa de a semna toate documentele. A explicat că a apelat la aceasta deoarece trebuia să semneze hârtii în fiecare zi și nu mai avea timp, astfel, pentru exercitarea funcției de ministru, dar a spus că în multe cazuri, demnitarii apelează la această formula pentru a scăpa de o posibilă responsabilitate penală.

Nu cred că în cazul lui Luca Niculescu aceasta a fost cauza și nu cred că răspunsul la întrebarea: de ce, după o lună, a delegate marea majoritate a puterilor de premier vicepremierului. S-a răspuns și prin faptul că Luca Niculescu și-a dat seama după o lună că îl depășește funcția de premier, nu se pricepe, e jurnalist la bază, de fapt, moderator, la bază, și apoi diplomat, și poate că asta ar fi explicația acestui gest neobișnuit. Eu, însă, ridic o altă întrebare, și este o întrebare crucială. Această decizie a fost luată de Luca Niculescu după o lună de exercițiu în funcția de premier sau ea este rezultatul unei înțelegeri care s-a luat înainte ca Domnia Sa să fie desemnat premier. În ziua în care domnul Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Luca Niculescu au circulat știri, zvonuri, că Domnia Sa nu vrea, la un moment dat s-a vorbit de Eugen Tomac, apoi s-a renunțat, și e posibil ca Domnia Sa să nu fi vrut decât cu condiția ca altcineva să preia aceste prerogative de premier. Este clar că acum se transformă o realitate de facto într-o realitate de drept, Guvernul este Guvern PSD. Dacă a fost o înțelegere înainte de trecerea prin Parlament a acestui Guvern, întrebarea crucială este: a știut de ea domnul Ilie Bolojan, adică nu cumva și Ilie Bolojan a fost parte a unei înțelegeri, în genul următor: păi nu putem vota noi, PNl-iștii, un Guvern PSD și noi suntem de acord cu formula că Guvernul se va numi Luca Niculescu, deci îl votăm pe Luca Niculescu, și nu PSD, iar după asta, la vreo lună, se ajunge la realitatea de facto care este de fapt Guvern PSD. Deci, întrebarea este: Ilie Bolojan a știut de înțelegerea potrivit căreia Luca Niculescu va transfera prerogativele către Marian Neacșu?”, a mai spus scriitorul.