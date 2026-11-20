În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție summitul trilateral din Shenzhen, la care au luat parte Trump, Putin și Xi Jinping.

„Chiar dacă unii lideri europeni au încercat să minimalizeze importanța întâlnirii trilaterale din China, istoria clipei arată și va arăta că a fost un eveniment istoric, de importanță mondială. Poate nu atât prin decizii, cât mai ales prin faptul că a avut loc, s-a dat, astfel un dublu semnal: că cei trei mari lideri ai celor trei mari puteri se pot întâlni, pot sta de vorbă, pot sta la aceeași masă și acesta a fost un semnal nu numai de înțelepciune al politicienilor, ci și de detensionare a situației de pe planetă.

S-a presupus că trei oameni care se întâlnesc, se îmbrățișează, dau mâna, nu pot să declanșeze un al treilea război mondial apocaliptic. Al doilea semnal a fost faptul că cei trei se consideră singuri „trei mari” pe această planetă, a lipsit Europa, și nu pentru că nu ar fi importantă, ci pentru că Europa este un continent și nu văd cum continentul propriu-zis, geografic, ar putea să participe la o întâlnire alături de trei oameni. Europa este un continent, nu se identifică nici măcar cu Uniunea Europeană, iar dacă e vorba de Uniunea Europeană întrebarea era cine reprezintă dintre liderii continentului european”, a declarat Ion Cristoiu.

„Prin aceasta constă importanța colosală a evenimentului”

„Așadar, a avut loc, prin aceasta constă importanța colosală a evenimentului. Trebuie să consemnăm faptul că acest eveniment s-a petrecut în China și că este, așa cum spune și declarația comună a celor trei, o victorie a Chinei care s-a manifestat cu acest prilej într-o dublă ipostază: de mare putere și de gazdă împăciuitoare. Sub privirile lui Xi a avut loc această trilaterală.

În aceslași timp, pentru China a fost o posibilitate să arate saltul uriaș în materie de tehnologie și, repet, să arate ce bună diplomație are. S-a vorbit numai despre trilaterală, dar cu ocazia acestui forum, a fost un prilej pentru China de a se da măreață și chiar este. Au fost bilaterale Xi-Putin, Putin-Trump, Trump-Xi. Ele au fost umbrite ca importanță mediatică de trilaterală, dar cred că au fost la fel de importante, dacă nu mai importante pentru că la aceste bilaterale s-au luat deciziile pe care trebuia să le ia trilaterala”, a continuat publicistul.

„Adevărata importanță va fi evidențiată de istorici”

„Urmare a acestor bilaterale, trilaterala a reușit un lucru extraordinar, și anume să emită, să adopte o declarație comună în patru puncte. Ea nu este rezultatul trilateralei, ci exprimă patru lucruri comune în materie de politică mondială a celor trei: angajamentul de reformare a ONU, angajamentul de creștere a producției și livrările de petrol, un atac la Curtea Penală Internațională și că teoretic nu vor declanșa un război mondial.

Ultima, după părerea mea, este de formă. Cred că cel mai important este punctul doi, care prevede o ridicare a sancțiunii din partea Americii în ceea ce privește petrolul rusesc și prin importanța aprovizionării instabile cu energie, un fel de ghiont dat lui Zelenski, cel care vânează tot ce este navă cu petrol suspectată ca fiind rusească. A fost un eveniment, dar adevărata importanță va fi evidențiată de istorici”, a conchis Ion Cristoiu.