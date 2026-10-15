Ion Cristoiu: Luca Niculescu – premierul Punga de la Supermarket

„Consiliul Național al PSD a decis intrarea la guvernare a PSD. S-au decis câteva condiții ale acestei intrări în guvern, un fel de porunci date premierului Luca Niculescu, porunci care trebuie îndeplinite, s-a dat și o listă a miniștrilor și am aflat că vor fi 11 miniștri PSD și 6 puși de Nicușor Dan”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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„Deși s-a jucat un pic de teatru înaintea acestei reuniuni, că s-a dat pe surse că există un grup mare în PSD care ar vrea să rămână în opoziție, râd pentru că așa ceva este ca girafa care joacă golf. A fost un mic teatru la această reuniune, Sorin Grindeanu a votat împotrivă. Era previzibil acest vot, în condițiile în care, printr-o șmecherie, Ilie Bolojan a anunțat că acordă vot acestui guvern PSD-Nicușor Dan. Există 99% că acest guvern va trece, numai că, după ce va trece, România va dovedi încă o dată că e o democrație originală. În anul 1990, Ion Iliescu a surprins pe mulți spunând că noi putem face și o democrație originală. În istoria post-decembristă și cred nici în istoria democrațiilor, nu s-a mai putut întâlni o asemenea alcătuire ca acest guvern.

În democrații, au loc alegeri, partidele se prezintă cu diferite oferte și poporul optează pentru diferite partide, în funcție de oferte, de aia este și campanie electorală. În mod logic, după ce ajung la putere, partidele se bat pentru a îndeplini făgăduielile electorale, atât prin grupurile parlamentare, cât și prin guvern. În cazul lui Luca Niculescu, întrebarea este: căror făgăduieli electorale le răspunde acest guvern? Pentru că este PSD, teoretic, el este un guvern de stânga. Sunt 6, grup al președintelui Nicușor care este rezultatul făgăduielilor electorale ale lui Nicușor Dan, sunt și nițel tefeliști. După asta, acest guvern va fi sprijinit prin votul PNL, care pune și el condiții. Dacă observați, nu putem spune că acest guvern are o linie politică, dar mult mai interesant este că șeful guvernului este un domn, Luca Niculescu, care a fost un bun negociator. S-a dovedit și acum un bun negociator, a reușit să facă acest guvern. Dar după asta, el ce exprimă, cum va fi el ca premier: va fi pesedist, nicușorist, pnl-ist, udmr-ist? Nu va fi nimic: va fi, așa, un pahar cu apă, în care diferite partide vor turna: unele wiskey, unele vin, unele poșircă, unele palincă. Șirul năstrușniciilor în politica românească continua: vom avea un premier de gumilastic”, mai spune scriitorul.