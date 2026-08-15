Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O crimă împotriva mediului aplaudată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu de la USR

Ion Cristoiu: O crimă împotriva mediului aplaudată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu de la USR

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție impactul operațiunilor de pe Dunăre asupra mediului și lipsa de reacție a Dianei Buzoianu, ministrul Mediului.

„Joi dimineață, s-a închis reactorul numărul 2. Reamintim că din 31 iulie, când s-a declarat stare de alertă energetică, Ilie Bolojan, miniștrii USR și presa de partid și de stat au susținut că închiderea reactorului ar însemna un dezastru pentru România, intră în întuneric total pentru un secol. Pentru perspectiva acestui moment, Ilie Bolojan a declarat criză energetică, a cerut populației să reducă consumul. Singurul care a răspuns a fost influencerul USR-ist Lucian Mîndruță, care, contra cost, a anunțat că el nu se mai spală.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ne-am fi așteptat, în aceste condiții, ca închiderea reactorului să fie urmată de o declarație solemnă a lui Ilie Bolojan potrivit căreia trebuia nici să nu mai aprindem becul 24/24 deoarece s-a închis și izbucnește dezastrul. Nu s-a întâmplat asta. Ba mai mult, precedat de Cristian Bușoi, domnul Bolojan ne-a anunțat ieri, după ședința de guvern, că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. S-a compensat cu succes din alte surse energia nu așa de mare cantitativ cum se spunea. Toate datele arată că nu și-a oprit nimeni seara consumul, cu excepția lui Lucian Mîndruță care l-a redus toată ziua”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„A fost o operațiune de publicitate politică”

„În aceste condiții, suntem față în față cu operațiunea scufundarea barjelor. Pentru salvarea reactorului 2 care însemna salvarea României, salvarea Europei, salvarea fiecăruia dintre noi, s-a pus la cale blocarea Brațului Bala sau reducerea debitului cu ajutorul a 4 barje și aruncarea în aer a unei stânci. Această operațiune nu a schimbat cu nimic situația, Dunărea a secat fatal și reactorul a fost închis.

Repet, în numele salvării reactorului și a României, a avut loc această operațiune. Este clar acum, a fost o operațiune de publicitate politică, guvernamentală. Guvernul USR-Ilie Bolojan a simțit nevoia unei exagerări a unei probleme, creării unei isterii cu ajutorul televiziunilor de partid și a mașinăriei de propagandă. Ca să salveze țara, se inventează o nevoie de salvare, dar ghinionul lor, nu au reușit decât să creeze un dâmb care a accentuat lipsa apei la acel reactor”, a continuat publicistul.

„În aceste condiții, faptul că operațiunea a fost inutilă și costisitoare, 2 milioane de euro, ne-am întrebat unde a fost acordul de mediu sau punctul de vedere pentru că acea operațiune a fost o crimă împotriva mediului, mediul a fost violentat. A fost o crimă. Ne-am întrebat ce a zis ministra Mediului. Fiind USR-istă și operațiunea fiind pusă la cale de guvernul USR, a aplaudat această crimă împotriva mediului și a spus că nu era nevoie de autorizație deoarece era o stare de criză. Avem un paradox: a avut loc o crimă împotriva mediului cu complicitatea, în aplauzele Dianei Buzoianu, ministra Mediului”, a conchis Ion Cristoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: O întrebare de interes național – Ce dracu vrea Președintele?
09:55, 14 Aug 2026
Ion Cristoiu: O întrebare de interes național – Ce dracu vrea Președintele?
VIDEO Ion Cristoiu: De ce ține la Guvernare Nicușor Dan Guvernul USR Ilie Bolojan II
09:35, 13 Aug 2026
Ion Cristoiu: De ce ține la Guvernare Nicușor Dan Guvernul USR Ilie Bolojan II
VIDEO Ion Cristoiu | O întrebare fără răspuns: De ce a tăcut și tace Nicușor Dan în plină Criză energetică proclamată de Guvern?
10:24, 12 Aug 2026
Ion Cristoiu | O întrebare fără răspuns: De ce a tăcut și tace Nicușor Dan în plină Criză energetică proclamată de Guvern?
VIDEO Ion Cristoiu | Semnal neliniștitor pentru AUR: Meloni pierde electorat, pentru că și-a pierdut radicalitatea
10:16, 11 Aug 2026
Ion Cristoiu | Semnal neliniștitor pentru AUR: Meloni pierde electorat, pentru că și-a pierdut radicalitatea
VIDEO Ion Cristoiu: Nicio tresărire din partea Dianei Buzoianu și a ONG-urilor de Mediu, la impactul asupra Mediului al Operațiunii de pe Dunăre
09:44, 10 Aug 2026
Ion Cristoiu: Nicio tresărire din partea Dianei Buzoianu și a ONG-urilor de Mediu, la impactul asupra Mediului al Operațiunii de pe Dunăre
VIDEO Ion Cristoiu: Panică în presa de partid și de stat: Drona nu era rusească; era ucraineană!
10:23, 09 Aug 2026
Ion Cristoiu: Panică în presa de partid și de stat: Drona nu era rusească; era ucraineană!
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe