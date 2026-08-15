Ion Cristoiu: O crimă împotriva mediului aplaudată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu de la USR

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție impactul operațiunilor de pe Dunăre asupra mediului și lipsa de reacție a Dianei Buzoianu, ministrul Mediului.

„Joi dimineață, s-a închis reactorul numărul 2. Reamintim că din 31 iulie, când s-a declarat stare de alertă energetică, Ilie Bolojan, miniștrii USR și presa de partid și de stat au susținut că închiderea reactorului ar însemna un dezastru pentru România, intră în întuneric total pentru un secol. Pentru perspectiva acestui moment, Ilie Bolojan a declarat criză energetică, a cerut populației să reducă consumul. Singurul care a răspuns a fost influencerul USR-ist Lucian Mîndruță, care, contra cost, a anunțat că el nu se mai spală.

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Ne-am fi așteptat, în aceste condiții, ca închiderea reactorului să fie urmată de o declarație solemnă a lui Ilie Bolojan potrivit căreia trebuia nici să nu mai aprindem becul 24/24 deoarece s-a închis și izbucnește dezastrul. Nu s-a întâmplat asta. Ba mai mult, precedat de Cristian Bușoi, domnul Bolojan ne-a anunțat ieri, după ședința de guvern, că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. S-a compensat cu succes din alte surse energia nu așa de mare cantitativ cum se spunea. Toate datele arată că nu și-a oprit nimeni seara consumul, cu excepția lui Lucian Mîndruță care l-a redus toată ziua”, a declarat Ion Cristoiu.

„A fost o operațiune de publicitate politică”

„În aceste condiții, suntem față în față cu operațiunea scufundarea barjelor. Pentru salvarea reactorului 2 care însemna salvarea României, salvarea Europei, salvarea fiecăruia dintre noi, s-a pus la cale blocarea Brațului Bala sau reducerea debitului cu ajutorul a 4 barje și aruncarea în aer a unei stânci. Această operațiune nu a schimbat cu nimic situația, Dunărea a secat fatal și reactorul a fost închis.

Repet, în numele salvării reactorului și a României, a avut loc această operațiune. Este clar acum, a fost o operațiune de publicitate politică, guvernamentală. Guvernul USR-Ilie Bolojan a simțit nevoia unei exagerări a unei probleme, creării unei isterii cu ajutorul televiziunilor de partid și a mașinăriei de propagandă. Ca să salveze țara, se inventează o nevoie de salvare, dar ghinionul lor, nu au reușit decât să creeze un dâmb care a accentuat lipsa apei la acel reactor”, a continuat publicistul.

„În aceste condiții, faptul că operațiunea a fost inutilă și costisitoare, 2 milioane de euro, ne-am întrebat unde a fost acordul de mediu sau punctul de vedere pentru că acea operațiune a fost o crimă împotriva mediului, mediul a fost violentat. A fost o crimă. Ne-am întrebat ce a zis ministra Mediului. Fiind USR-istă și operațiunea fiind pusă la cale de guvernul USR, a aplaudat această crimă împotriva mediului și a spus că nu era nevoie de autorizație deoarece era o stare de criză. Avem un paradox: a avut loc o crimă împotriva mediului cu complicitatea, în aplauzele Dianei Buzoianu, ministra Mediului”, a conchis Ion Cristoiu.