21:14 UPDATE. Cel puțin 47 de persoane au decedat în urma cutremurului de 7,7 grade din Nusa Tenggara de Est Potrivit ultimelor informații oferite de autoritățile din Indonezia, până la acest moment au fost anunțate 47 de decese în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter care a zguduit Nusa Tenggara de Est. Potrivit datelor temporare, 157 de case au fost grav avariate, 41 au fost distruse parțial, iar alte 148 au suferit daune minore. Pe lângă acestea, 87 de școli au fost avariate, 18 spitale, cinci lăcașuri de cult și șase clădiri de birouri. Provincia Nusa Tenggara de Est din Indonezia, care este formată din peste 95 de insule, are aproximativ 5,7 milioane de locuitori. 12:23 UPDATE. Echipele de salvare din orașul portuar Maumere au găsit 20 de morți, șase răniți și două persoane blocate sub dărâmături, a declarat Fathur Rahman, șeful agenției de salvare a orașului. Maumere este principalul oraș din regiunea Sikka, situată pe insula Flores, în estul vastului arhipelag al Indoneziei.

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,7 care a lovit Indonezia sâmbătă dimineața devreme, relatează BBC.

Sursă video: X/@MahroshPervaiz1

Guvernatorul provinciei Nusa Tenggara de Est, Emanuel Melkiades Laka Lena, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că victimele au fost ucise în somn de dărâmăturile clădirilor prăbușite.

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Echipele de căutare și salvare depun eforturi pentru a salva persoanele rămase blocate în clădirile avariate de cutremur și de zecile de replici care au urmat. A fost emisă o alertă de tsunami, care a fost însă ridicată la aproximativ trei ore după cutremurul inițial.

Cutremurul a lovit insula Flores puțin înainte de ora 05:00, ora locală. Acesta a avut o adâncime de 15 km, a precizat Agenția Indoneziană de Meteorologie, Climatologie și Geofizică într-un comunicat.

În aceeași zonă s-au resimțit replici puternice, printre care una cu magnitudinea de 6,1.

Sursă video: X/@rizwanace

Imaginile video filmate în portul din Maumere au arătat cum bucăți mari de beton s-au desprins din clădirea terminalului și au căzut peste pasagerii care așteptau să se îmbarce pe un feribot interinsular. Unii dintre aceștia au fost aruncați în mare atunci când pasarela de îmbarcare s-a prăbușit.

Sursă video: X/@alexjourneyz

Se putea observa un flux de oameni care se îndreptau spre interiorul țării pe motociclete, după ce autoritățile au emis o avertizare de tsunami.

Autoritățile spun, însă, că va fi nevoie de timp pentru a evalua amploarea totală a distrugerilor din această regiune, care este izolată și muntoasă.

Sursă video: X/@alexjourneyz

Agenția națională pentru gestionarea dezastrelor, cunoscută sub numele de BNPB, a sfătuit populația să-și păstreze calmul și să se țină la distanță de zonele de coastă.

„Locuitorii ar trebui, de asemenea, să evite să intre în clădiri, în special în cele care au suferit deja fisuri sau daune structurale”, a declarat BNPB. „În prezent se desfășoară o evaluare rapidă pentru a stabili numărul victimelor și amploarea impactului. Vom furniza aceste informații după ce datele vor fi verificate.”

Aproximativ 2.000 de locuitori din Nagekeo au fost evacuați, fiind semnalate pagube la mai multe clădiri.

Reamintim că un alt cutremur major recent, de magnitudine 7,4, a lovit Columbia în urmă cu doar câteva zile, pe 11 august 2026. De asemenea, 24 iunie 2026 Venezuela a fost lovită de două seisme, de 7,2 și 7,5 grade, care au lăsat în urmă peste 6.300 de morți.